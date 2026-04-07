Roger Rojas le dice a Rambo de León lo que pocos se atreven tras exigir ser el DT de la Selección de Honduras

Recientemente Julio César “Rambo” de Leónreveló que había mandado su hoja de vida a la Federación de Fútbol de Honduras (FFH) para pedir el cargo de entrenador para la Sub-17 y formar jugadores de cara al futuro.

Ante esa solicitud, el exjugador de Olimpia, Roger Rojas envió un claro mensaje a “Rambo” y le sugirió que primer culmine todas sus licencias como DT para que luego sea considerado hasta para la selección mayor.

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“No sé si Rambo se va a enojar conmigo, no lo pretendo, hermano. Te admiro mucho. Justamente yo le tengo gran cariño a Rambo, lo admiro muchísimo. Y tampoco pretendo que sea polémico“, comenzó diciendo Rojas.

Y agregó: “Él se ofrece, pero hay muchos entrenadores que ya sacaron todas las licencias, y eso es más que todo para poder dirigir una selección mayor. Él tiene que terminar todas las licencias. Que Rambo termine todas sus licencias, que le ofrezcan una sub-17, una sub-20, una sub-21, ¿por qué no una mayor? Pero Rambo se ofrece cuando no sé si tiene todas sus licencias“.

Todos tienen derecho

Para Roger Rojas, el mismo derecho que tienen los exjugadores que se prepararon, también lo tienen los entrenadores que aunque nunca jugaron profesionalmente, terminaron todas sus licencias de DT.

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“Ahí a veces el exjugador cree que porque jugó tiene el derecho que otros que no. Yo me voy a poner en los pies de Rambo, tanto como el entrenador que jamás tocó una pelota en su vida, pero se preparó, tiene derecho. Pero también tiene derecho aquel que jugó fútbol y que también se preparó, también tiene derecho. Que se preparó sacando licencias, sacando todas sus licencias”, expuso.

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El exdelantero de Alajuelense cerró su exposición pidiéndole a “Rambo” que primer se prepare para luego ofrecerse.

“Pero es lo que quería yo decirle a él: que si tenés todas tus licencias, hermano, dale. Y la federación te tiene que contratar. Pero si no las has terminado, terminalas, compañero, y ofrecete“, lanzó.

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