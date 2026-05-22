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Superó las 480 mil reproducciones: Casillas se puso por encima de Keylor Navas y Courtois y eligió al mejor de todos

El ídolo del Real Madrid tuvo que elegir a su favorito entre distintos porteros, dejando en el camino tanto a Keylor Navas como a Thibaut Courtois.

Geronimo Heller

Por Geronimo Heller

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Iker Casillas elige al mejor portero.
© Getty / Wikipedia / X.Iker Casillas elige al mejor portero.

El legendario Iker Casillas, ídolo del Real Madrid y campeón del mundo con la Selección de España en Sudáfrica 2010, fue el protagonista de un video publicado este jueves por la cuenta oficial del Balón de Oro en Instagram (@ballondorofficial).

El ex arquero de 45 años tuvo que elegir a su favorito entre distintos porteros reconocidos a nivel mundial. La mecánica del juego era sencilla: el arquero que Iker elegía avanzaba a la siguiente ronda para enfrentarse a un nuevo retador.

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Keylor por debajo de Alisson y Courtois derrotado por Neuer

De entrada, Casillas se topó con otro gigante de la historia merengue: “¿Hugo Lloris o Keylor Navas?”. “Navas”, contestó rápidamente el español. Sin embargo, el vuelo del tico se cortó rápido, ya que en la segunda fase Iker prefirió al brasileño Alisson Becker por encima de él.

El arquero del Liverpool tampoco duró demasiado y cayó ante Petr Cech, guardameta checo que armó su propia racha, despachando a gigantes como Edwin Van der Sar y Jan Oblak, hasta que fue superado por el actual dueño del arco de la Casa Blanca: Thibaut Courtois. Con esto, quedó claro que el belga está por encima de Keylor en la consideración de Casillas.

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Pero Courtois también encontró su techo al enfrentarse a Manuel Neuer. Luego, el alemán quedó en el camino al medirse contra el mítico Gianluigi Buffon. Y para el cierre del video, llegó la pregunta definitiva: “¿Buffon o tú?”.

Demostrando un enorme respeto por su histórico colega, Casillas contestó “Buffon” sin dudarlo, coronando al italiano como el número uno de todos los tiempos.

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La leyenda de Buffon: el rey que Iker coronó

  • Campeón del Mundo: Alcanzó la gloria máxima al levantar la Copa del Mundo con Italia en Alemania 2006, donde además ganó el Premio Yashin al mejor portero del torneo.
  • El Rey de la Serie A: Conquistó un récord histórico de 10 títulos de liga italiana defendiendo la camiseta de la Juventus.
  • Copas nacionales: Acumuló 6 Copas de Italia (una en el inicio de su carrera con el Parma y cinco con la Juventus) y 7 Supercopas de Italia.
  • Es el jugador con más presencias en toda la historia de la Serie A (657 partidos) y fue galardonado como el Mejor Portero del Mundo por la IFFHS en 5 ocasiones.
  • A las puertas del Balón de Oro: Tras su brillante Mundial en 2006, fue reconocido con el Balón de Plata, quedando en segundo lugar en la votación general solo por detrás de Fabio Cannavaro, un hito extraordinario para un guardameta.
Buffon besa la copa del mundo

Gianluigi Buffon se mantuvo en la cima durante décadas (Getty).

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En síntesis

  • Iker Casillas eligió a su favorito entre los mejores porteros de la historia moderna.
  • Keylor Navas quedó en el camino ante Alisson Becker, mientras que Thibaut Courtois perdió el duelo con el teutón Manuel Neuer.
  • Casillas terminó coronando al italiano Gianluigi Buffon como el mejor portero de todos.

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