Mientras Reinaldo Rueda no lo convoca, Alberth Elis recibe la noticia que toda Honduras y Olimpia estaban esperando desde Portugal

Alberth Elis ha recibido la notificación que hace feliz a toda Honduras y Olimpia. Esto pasa con el extremo catracho.

alvaro de la rocha

Por Alvaro De La Rocha

Alberth Elis ya fue notificado por parte de su equipo en Portugal.
Tras toda la historia que conlleva la carrera de Alberth Elis como futbolista profesional, el futbolista ha visto como se ha tomado una decisión con su persona.

“La Panterita” regresó al fútbol de Europa para ponerse la camisa del CS Marítimo en la Segunda Liga de Portugal.

¿Qué notificación llegó a Alberth Elis?

Fútbol Centramérica conoció que el catracho ya cuenta con el pase internacional y ya fue inscrito por el Martítimo para poder jugar.

El ex Olimpia podría debutar este domingo en Farense si así lo decide el DT.

Marítimo juega a las 4:00 de la mañana y podrían ser los primeros minutos de “La Panterita” que está deseoso de jugar.

Tweet placeholder
La última vez que Alberth jugó un partido oficial fue el pasado 10 de agosto de 2025 en el empate 2-2 de Olimpia ante Juticalpa.

Ese día se despidió del León con un gol y sus propias declaraciones aseguró que “Estoy listo para la Selección de Honduras”.

Reinaldo Rueda no lo convocó para el inicio de las Eliminatorias contra Haití y Nicaragua y Elis tendrá que seguir esperando su oportunidad para volver a la Bicolor.

