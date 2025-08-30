Lo tentaron desde Alajuelense y la MLS pero decidió quedarse en Honduras; ahora aparece en la élite del fútbol

Alexy Noel Vega Orellana (28 años) es el nombre más sonado en el actual torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional, el jugador del Marathón es el mejor del torneo catracho.

Sus estadísticas lo avalan y es por eso que ha dado el gran salto que ilusiona a Reinaldo Rueda en la selección de Honduras.

El volante tuvo un llamado expreso de Transfermarkt, donde lo colocan en el segundo lugar de un top 10 que pocos aparecen y es el único de Centroamérica.

Este es el salto que da Alexy Vega

La página especializada en datos, dio a conocer que Alexy Noel es el segundo futbolista en el mundo con más goles y asistencias de la actual temporada, la 2025-26.

En sus registros dictan que Vega lleva 8 goles y ha dado una asistencia con el Marathón, equipo que disfruta de su año de centenario. Todo esto a pesar de no ser delantero centro.

El buen nivel de Alexy lo hizo ser llamado por Reinaldo Rueda para la selección de Honduras en el inicio de las Eliminatorias de Concacaf.

Vega solo es superado por Franculino, jugador del Midtjylland de la Superliga de Dinamarca, tienen los mismos goles (8), pero el portugués tiene más asistencias.

Con esto, el volante comienza a estar en el radar de varios equipos, ya en el presente mercado, Alajuelense de Costa Rica mostró un interés por tenerlo en sus filas.

También hubo llamados de atención sobre su talento desde la MLS, pero al final decidió convertirse en el líder del Marathón. Para el futuro seguro tendrá ofertas para salir del cuadro verdolaga.

Alexy Vega habló de su buen momento a profundidad

En una reciente entrevista, el jugador de Marathón fue consultado por su llamado a la selección de Honduras.

“Contento por una oportunidad más, le doy gracias a Dios, lo venía buscando, confiamos en Dios, es algo que venía buscando y esperemos las cosas nos salgan bien, vamos a trabajar para eso”, señaló a la Radio HRN.

Sobre ser el mejor jugador de la Liga Nacional de Honduras: “Bonitos comentarios, eso lo motiva a uno para seguir mejorando y creciendo como persona y jugador, he hecho bien las cosas en el equipo y esperemos seguir mejorando día a día, trabajando mucho más y que siga esos comentarios”.

