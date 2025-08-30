“Toca agachar la cabeza”: fue borrado de la selección de Honduras y sentencia a Reinaldo Rueda

Olimpia decició ficharlo para el Apertura 2025 de la Liga Nacional y desde que se puso la camisa blanca comenzó a dar sus frutos.

Se ganó la titularidad y el cariño de la afición por su buen trabajo. Antes de la convocatoria de Reinaldo Rueda para los juegos ante Haití y Nicaragua, marcó un golazo en la Copa Centroamericana ante Xelajú.

Le responde a Rueda tras no ser convocado a la selección de Honduras

Tras no ser llamado a la Bicolor, habló con los medios y decidió dejar sus sensaciones por no estar en la lista catracha.

“No puedo cuestionar la decisión del profe, solo me toca agachar la cabeza y seguir trabajando para que, Dios mediante, más adelante pueda ser considerado en la Selección. Toca trabajar un poco más; si no fui considerado esta vez, trabajar un poco más en el aspecto físico, que yo creo que me faltó”.

Elison Rivas asegura que soñaba con estar, pero que tiene que trabajar otros aspectos para ser llamado por Rueda.

“Sí, claro, como todos los jugadores, ya estoy en puntillas de pie para la Selección. Decirle al profe que estoy a disposición de él”.

¿Has tenido comunicación con Rueda?: “No, no he tenido comunicación con el profe y la verdad que cuando vi la convocatoria me alegró por varios compañeros que tengo ahí, entonces se nota que el equipo está haciendo las cosas de la mejor manera”.

En su puesto, la selección de Honduras llamó a jugadores como Joseph Rosales y Franklin Flores. Para la fecha 3 y 4 ante Costa Rica y Haití puede aparecer Elison Rivas.

