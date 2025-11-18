Se pelea con Alajuelense y Saprissa: Agustín Auzmendi se olvida de Godoy Cruz y ficharía por este grande de Centroamérica

Agustín Auzmendi, goleador argentino, no la pasa nada bien en Argentina luego de haber descendido a la segunda división con el Godoy Cruz.

“El Pistolero” ahora está ante una decisión importante en su vida, sigue con “El Tomba” en la B Nacional o se marcha del equipo donde tiene un vínculo hasta finales de 2027.

Motagua, club donde Agustín Azumendi ya brilló y fue campeón, ya ha comenzado las gestiones para traerlo de vuelta. Desde que se fue del azul, el club ha tenido muchos problemas en ataque.

“Motagua se ha propuesto el regreso de Agustín Auzmendi para el siguiente certamen. El delantero y su equipo, Godoy Cruz, descendieron hoy en Argentina, y en Motagua harán la gestión para su vuelta si él declina mantenerse en su país en segunda u otro club”, informó hace unos días Julio Cruz, periodista catracho.

Auzmendi ya ha mencionado que su prioridad en Honduras siempre será Motagua, pero en las últimas horas ha salido una información desde Honduras que puede cambiar todo.

Motagua compite con Alajuelense, Saprissa y otros tres clubes por Agustín Azumendi

El Azul Profundo sabe que la vuelta de Auzmendi a Honduras dependerá de Godoy Cruz, el delantero tiene contrato y según Transfermartk su precio de mercado es de un millón docientos mil dólares.

“El Tomba” pagó a Motagua 150 mil dólares por llevarlo a la Liga Argentina, por lo que el club que quiera sacarlo tiene que pagar la cláusula, o al menos negociar.

No solo Motagua querría a Auzmendi, El Once HN informa que FAS de El Salvador, Alajuelense y Saprissa en Costa Rica, así como Barcelona en Ecuador también lo tienen en lista. Curiosamente el otro equipo es Olimpia, el máximo rival de Motagua.

En León verían con buenos ojos la llegada de Auzmendi, ya que Jerry Bengtson y Yustin Arboleda parecen haber cumplido su ciclo en el ataque.

Todo esto es lo que desata Agustín Azumendi, un delantero que en su paso por Honduras marcó 84 goles con Olancho FC y Motagua. Su prioridad en Centroamérica seguirá siendo el Azul Profundo.

