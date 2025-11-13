Reinaldo Rueda propina golpe bajo a Olimpia y Eduardo Espinel con la noticia que Honduras confirma camino al Mundial 2026

Olimpia es uno de los equipos que más aporta a la selección de Honduras, el equipo albo tiene hasta seis convocados para el cierre de las Eliminatorias de Concacaf ante Nicaragua y Costa Rica.

Su técnico, Eduardo Espinel, durante una semana muy complicada decidió renunciar a Olimpia y uno de los aspectos que señaló fue que Reinaldo Rueda le llevaba jugadores a la Bicolor y no los usaba.

ver también Mientras Costa Rica se juega todo al Mundial 2026, Jeaustin Campos recibe una de las peores noticias en Honduras

“Una selección que ninguno de los jugadores que nos llevaron van a jugar, o algunos jugarán unos minutos y nos desarman”, se quejó Espinel.

Ahora ha recibido una respuesta de Reinaldo Rueda desde la alineación titular que presentó Honduras ante Nicaragua.

Golpe bajo de Reinaldo Rueda para Eduardo Espinel

Desde Nicaraguase informa que para la alineación titular, solo Edrick Menjívar y Jorge Benguché serán los titulares.

Jorge Álvarez, José Mario Pinto, Dereck Moncada y Yustin Arboleda no saltan en el cuadro titular y Pinto fue uno de los descartes de Reinaldo Rueda.

Publicidad

Publicidad

ver también Concacaf notifica la sentencia que Nicaragua no quería escuchar y Honduras da el gran paso al Mundial 2026

Esto es un golpe bajo para Espinel que tuvo que comerse un 6-2 ante Genésis Policía, una de las peores goleadas de Olimpia en su historia.

La alineación titular de Honduras es: Edrick Menjívar, Andy Najar, Getsel Montes, Luis Vega, Joseph Rosales, Deiby Flores, Kervin Arriaga, Luis Palma, Alexy Vega, Romell Quioto y Jorge Benguché.