“Lo mejor de mí”: Honduras alucina con la promesa que se incorporará a un gigante de la Liga Española

Honduras se siente orgulla de que a sus 15 años una promesa del país vaya a España a hacer una prueba con el FC Barcelona, uno de los gigantes de Europa.

Bryan Adolfo Cano, quien es originario de San Pedro Sula, viajará a la Ciudad Condal junto a su familia para integrarse a una prueba de visoría que durará entre 9 y 11 días, esperando poder ser uno de los elegidos a quedarse para entrar en La Masía, una de las canteras más grandes del mundo.

¿Qué dijo Bryan Adolfo Cano sobre ir hacer pruebas en Barcelona?

“Bien emocionado por la oportunidad que se me dio y tratar de dar siempre lo mejor de mí” y agregó “Pues fue hace unos meses que yo fui a un campamento en Miami, entonces allí estuvimos seis días practicando con balón y sin balón, ellos nos dijeron que iban a seleccionar cantidad predeterminada de muchachos y terminé seleccionado yo”, aseguró en una entrevista con Diez.

Cano asegura que antes de ser aceptado por Barcelona estuvo en otra prueba donde estabn 300 niños, siendo uno de los elegidos y confirma que los visores de Barcelona lo seleccionaron: “Sí eran entrenadores del Barcelona que iban allí al campamento y lo hacen en varios lados”.

Bryan se desempeña como lateral y extremo y también comentó que no le importaría cambiar de posición si algún técnico se lo pide.

¿Qué reacción tuvo su familia al saber la noticia?: “Fue cuando ya habíamos llegado a Honduras, estando allá no habían dado la convocatoria todavía, estando acá fue que mi mamá que me dijo y lo celebramos todos porque fue un logro que me impresionó, me da más confianza en mí mismo”.

Y agregó: “Pues estaba mi mamá, ella me dijo que al final siempre era complicado, que es un viaje a otro país, mis papás se esfuerzan por mí y pues entendió el esfuerzo que hicieron ellos de poderme llevar allá”. También comentó que en el viaje que emprenderá lo acompañaran su papá, su mamá y su tía”.

Cano dijo que su jugador favorito es Lionel Messi y que del Barcelona actual admira mucho a Lamine Yamal y Pedri.

“Mi jugador favorito es Messi. Al final yo siento que tengo unas cualidades de él, tanto físicas como también en el fútbol y pues me gusta porque yo soy Barcelona”.

Veremos como termina el proceso de Bryan Cano, quien solo con ir a prueba con Barcelona está cumpliendo uno de sus sueño de niño.