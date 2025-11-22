Mientras Honduras quedó fuera del Mundial 2026, David Suazo recibe la noticia que más estaba deseando ver

La selección de Honduras quedó eliminada de la Copa del Mundo 2026, un duro golpe para un país que vive el fútbol con mucha intensidad y que quería estar en el torneo organizado por FIFA.

A pesar del descontento, no todo ha sido malo y más cuando las noticias que llegan desde Italia y Portugal para David Suazo, leyenda de la Bicolor.

ver también La Argentina de Messi no lo esperaba: el giro impensado de Honduras para el amistoso previo al Mundial 2026

¿Qué noticias alegran a David Suazo?

Resulta que el hijo mayor del “Rey David” ha sido confirmado como nuevo jugador del Team Altamura de la Serie C italiana.

David Edoardo ha dado un salto importante en su carrerar ya que estaba en la cuarta y ahora va a tercera donde tendrá más competencia.

A inicios de 2025 Edoardo había sido fichado por Monastir. Su talento hizo que brillara y se consolidó como una de las piezas clave en el tramo final de la temporada anterior.

Publicidad

Publicidad

Team Altamura es club fundado en 2002 y David Edoardo llega a este equipo para ayudarlo a no descender, en la tabla se ubican en la posición 15 de 20 y con riesgo de caer en la zona de playoffs por la permanencia.

ver también Lo que toda Honduras quería saber tras el fracaso al Mundial 2026: los millones de dólares que ganó Reinaldo Rueda en concepto de salario

Luis Suazo también alegra al “Rey David”

Luis Gabriel Suazo ha sido subido esta semana a la primera plantilla del Sporting Braga para que se entrene con ellos de cara al próximo partido de la Copa de Portugal.

Publicidad

El hijo de David podría estar en consideración por el DT español Carlos Vicens, ex asistente de Pep Guardiola en el City.

Publicidad

Braga juega el domingo a las 1:30 de la mañana contra Nacional de Madeira y habrá que estar pendientes.