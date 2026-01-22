Es tendencia:
Honduras

FC Barcelona sorprende a joven hondureño con inesperada invitación que reciben solo talentos mundiales

Con apenas 14 años, el joven hondureño ha captado la atención del club catalán y la invitó para entrenar con la Masía.

Por Maximiliano Mansilla

Darwin Yair López estará como invitado en la masía del FC Barcelona.

El joven mediocampista hondureño Darwin Yair López recibió una invitación del FC Barcelona para que se una a los entrenamientos de la masía durante diez días, según diversos reportes desde Estados Unidos.

López de 14 años formará parte de los entrenamientos de la masía del 21 al 31 de octubre, etapa en la que podría abrirse la posibilidad de continuar su carrera en el cuadro Blaugrana.

ver también

Así juega Darwin López

El hondureño viene de anotar cuatro goles en el MLS Next Fest 2025 junto algunos de sus compañeros que forman parte del Barcelona Residency Arizona.

Darwin es hijo de padres hondureños, pero él nació en Estados Unidos, donde ha realizado su formación como futbolista. Anteriormente militó en el F23, equipo donde destacó para realizar varias pruebas en Europa.

El joven futbolista también realizó una prueba con el Twente de Países Bajos en 2024, pero la academia del Barcelona en Arizona se interpuso en el camino y lo firmó en 2025.

ver también

Otro caso “Keyrol Figueroa”

Cabe señalar que, López ya ha sido convocado con la Sub-15 de Estados Unidos y estuvo en un campamento el 5 de noviembre en Casa Grande, Arizona.

El caso de López hace recordar al de Keyrol Figueroa, pero se espera que estos casos ya sean trabajados por el director deportivo de la Selección de Honduras, Francis Hernández.

