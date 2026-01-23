Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Honduras

Pedro Troglio rompe el silencio sobre el fichaje de Rodrigo Auzmendi a Boca Juniors y su respuesta sorprende a todos

Rodrigo Auzmendi se encuentra cerca de fichar por Boca Juniors y Pedro Troglio ya fue puesto en conocimiento de esa situación.

maximiliano mansilla

Por Maximiliano Mansilla

Sigue a FCA en Google!
Pedro Troglio fue quien llevó a Rodrigo Auzmendi al Banfield de la primera división de Argentina.
Pedro Troglio fue quien llevó a Rodrigo Auzmendi al Banfield de la primera división de Argentina.

Pedro Troglio fue consultado en conferencia de prensa sobre la posible llegada de Rodrigo Auzmendi a Boca Juniors, a lo que el entrenador argentino no descartó la salida del espigado delantero que pasó por Motagua.

Troglio, se refirió al tema luego que enviara a Auzmendi al banco de suplentes en el debut de Banfield ante Huracán en la jornada 1 del nuevo torneo liguero que culminó en empate 1-1.

Jeaustin Campos porta su nueva camisa y la decisión que se confirma para la Concachampions 2026

ver también

Jeaustin Campos porta su nueva camisa y la decisión que se confirma para la Concachampions 2026

“Auzmendi está bien, los rumores son rumores hasta que se concretan. Si se concreta se intentará ver si queda algo en el mercado”, comenzó diciendo Troglio.

El “problema” que les dejaría Auzmendi

Posteriormente, añadió que la salida de Rodrigo Auzmendi les generaría un problema a la hora de buscar un sustituto, esto debido a los problemas económicos que atraviesa el club.

“Está a un paso”: revelan la millonaria cifra que Boca pagará por el fichaje de Rodrigo Auzmendi

ver también

“Está a un paso”: revelan la millonaria cifra que Boca pagará por el fichaje de Rodrigo Auzmendi

“Yo no veo hoy qué jugador pueda venir a Banfield que este libre y en condiciones de jugar. Por ahí viene uno que tarda 8 o 9 partidos en ponerse bien y ya es el final del campeonato”, agregó.

Tweet placeholder
Publicidad

Entendemos que es claro que el plantel quedó corto. Hay muchos chicos y a los chicos hay que llevarlos con tranquilidad, no son momentos ideales para los chicos. Se tienen que hacer hombres de golpe y van a tener entrar, equivocarse y acertar para de a poco acomodarse”, sumó el ex entrenador del Olimpia de Honduras.

Rodrigo Auzmendi cerrado a un 80%

Los últimos reportes revelan que Rodrigo Auzmendi está en un 80% cerrado para convertirse en delantero del club Xeneize. La cifra que pagarían por él sería 2 millones de dólares.

Publicidad

El espigado delantero llegó a la primera división de Argentina por pedido expreso de Pedro Troglio tras su destacado paso por Motagua, club en el que anotó 24 goles en 49 partidos.

Entre tanto, se espera que el futuro de Rodrigo Auzmendi se resuelva en las próximas horas y sumarse al plantel del entrenador Claudio Ubeda.

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Estafa y escándalo: la denuncia de Pedro Troglio retumba en Honduras
Honduras

Estafa y escándalo: la denuncia de Pedro Troglio retumba en Honduras

Pedro Troglio lo hizo debutar, se perdió del mapa un tiempo y ahora firma por este club de Centroamérica
Honduras

Pedro Troglio lo hizo debutar, se perdió del mapa un tiempo y ahora firma por este club de Centroamérica

Pedro Troglio solo ocupó seis palabras para sacudir a todo Olimpia con lo que nadie vio venir
Honduras

Pedro Troglio solo ocupó seis palabras para sacudir a todo Olimpia con lo que nadie vio venir

Este es el futbolista de Liberia que Alajuelense pedirá
Liga Deportiva Alajuelense

Este es el futbolista de Liberia que Alajuelense pedirá

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo