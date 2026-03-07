José Francisco Molina revela la petición que le hizo la FFH tras asumir el cargo como DT de Honduras

José Francisco Molina está a punto de cumplir una semana desde que se puso la camiseta de la Selección de Honduras, luego de ser presentado como nuevo técnico para las Eliminatorias rumbo al Mundial 2030.

Molina, quien no todos consideraban como candidato, ya ha comenzado a trabajar y, junto a Francis Hernández, director deportivo, está conociendo mejor cómo se maneja el fútbol en suelo catracho.

En una reciente entrevista con La Prensa, el nuevo técnico de la Bicolor respondió a una pregunta muy puntual: ¿Qué lo sedujo de tomar el reto con Honduras?

“La dificultad, el desafío, pues la vida ahora está llena de retos. Podríamos decir que lo fácil lo puede hacer cualquiera. Lo importante es hacer lo que quizás otros no pueden hacer o no han podido hacer, por las razones que sean, porque a veces ni siquiera es culpa o fallo de uno. A mí lo que me seduce del fútbol son los desafíos difíciles. Lo fácil es irte a jugar al fútbol con los amigos, disfrutar y luego tomarte unas cervezas, contar chistes, reírse, y eso está muy bien. Pero a mí lo que me seduce es el fútbol profesional, los retos, intentar llevar a un equipo, a una selección, a un lugar importante, conseguir cosas que no se han conseguido o que son difíciles de lograr.”

Y añadió: “Eso es básicamente lo que me seduce. Y, lógicamente, el entender que tienes las herramientas para poder conseguirlo, porque esto no es solo decir ‘mira, me voy y no voy a tener nada, pero voy a ver si lo consigo’. Pero yo creo que aquí hay herramientas. Desde la Federación, tanto el presidente como el director deportivo, están alineados, tienen claro lo que quieren. Están invirtiendo para que esto funcione y, lógicamente, con los futbolistas, que son una parte muy importante. La capacidad y calidad que yo veo en el futbolista hondureño me hacen entender que, aunque sea difícil, es posible. Me apetece embarcarme en este proyecto e intentarlo todos juntos”, dijo a diario La Prensa.

La petición que le hizo la FFH: ¿Mundial o proceso de crecimiento?

Durante la charla, Molina fue consultado sobre lo que le había pedido la Federación de Fútbol de Honduras. El técnico respondió sin rodeos y con toda la responsabilidad del tema.

“El proyecto a largo plazo y el proceso, pero también con el objetivo de la clasificación para el Mundial, no están reñidos. Son cuatro años largos en los que vamos a tener tiempo para trabajar y buscar esa clasificación. Hay que empezar a plantear el surgimiento desde ya, lógicamente, desde el primer momento, y eso es lo que vamos a hacer. Pero el objetivo a largo plazo es esa clasificación”.

El debut de José Francisco Molina se dará el 31 de marzo en un amistoso que se disputará en España. Será ante Perú en el estadio de Butarque.