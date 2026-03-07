Es tendencia:
Giro inesperado en Marathón con Pablo Lavallén en pleno Clausura 2026 tras su polémica en Honduras

Marathón viene de derrotar al Olimpia y antes de la jornada 10 se ha dado una noticia que involucra a Pablo Lavallén.

José Rodas

Marathón ha tomado una decisión con Pablo Lavallén.
Marathón ha comenzado a levantar cabeza en el Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras. El pasado fin de semana, derrotaron 2-1 a Olimpia en el regreso de Pablo Lavallén a los banquillos.

El argentino se había ausentado debido a una suspensión por criticar el arbitraje. Durante cuatro partidos, Marathón no contó con él, y curiosamente, en ninguno de esos juegos consiguieron la victoria.

Ahora, desde Honduras, se informa que Marathón ha tomado una decisión respecto al contrato del técnico tras toda la polémica que se generó a su alrededor.

Marathón busca renovar a Pablo Lavallén

Esteban Guerrero, uno de los primeros periodistas que confirmó el regreso de Pablo Lavallén a Honduras, ha dado a conocer que existen negociaciones para renovar su vínculo.

“Marathon está en negociaciones con su DT, Pablo Lavallen para la extensión de su contrato.

Lo que se plantea, es la renovación por un año más con la opción de extenderlo por otras 2 temporadas (un año)”, dijo Esteban Guerrero.

En Marathón están contentos con el trabajo de Lavallén y esperan que, en su año de centenario, finalmente logren conquistar la décima Copa que tanto se les ha resistido.

Actualmente se encuentran en la tercera posición del torneo Clausura 2026 y buscarán seguir mejorando en busca del gran objetivo que tienen como club. Entienden que de la mano de Lavallén existe un proyecto sólido y confiable para el futuro.

