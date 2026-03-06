No es solo Perú: se filtra el amistoso de talla mundial que Francis Hernández tiene listo para la Selección de Honduras

La Selección de Honduras hizo oficial el encuentro amistoso que disputará ante Perú el próximo 31 de marzo en Leganés, España. Aunque ese sería solo uno de los amistosos que disputaría el equipo de José Francisco Molina.

Pese a que, desde la Federación de Fútbol de Honduras (FFH) aseguraban que el amistoso contra Argentina estaba caído, desde el país sudamericano reiteran que la idea de la campeona del mundo sigue vigente.

ver también “Escupir la cara”: Wilson Palacios cuestiona de la peor forma a la Selección de Honduras y hace sugerencia especial

De acuerdo a la información de DSports, Argentina tiene planeado jugar dos partidos amistosos a finales de mayo en Texas y Alabama, Estados Unidos como previa preparación al Mundial 2026.

“Honduras está en carpeta como posible rival y una selección europeo no mundialista”, señala la información.

ver también Jugador de Motagua le deja aviso directo a José Francisco Molina por su primera convocatoria como DT de Honduras

Tweet placeholder

La agenda de José Molina

José Francisco Molina presentará el próximo 20 de marzo su primera convocatoria como entrenador nacional; tres días después viajarán a España para realizar la concentración del 23 al 31 del mismo mes.

Publicidad

Publicidad

Antes de eso, Molina estará presenciando los encuentros de la Liga Nacional para ir conociendo los jugadores que podrían formar parte de su primer plantel.