Honduras

No es solo Perú: se filtra el amistoso de talla mundial que Francis Hernández tiene listo para la Selección de Honduras

La Selección de Honduras estaría cerca de cerrar un nuevo amistoso que se jugaría después del encuentro contra Perú en España.

José Rodas

Por José Rodas

La Selección de Honduras estaría cerrando un nuevo amistoso. Foto: FFH.
La Selección de Honduras estaría cerrando un nuevo amistoso. Foto: FFH.

La Selección de Honduras hizo oficial el encuentro amistoso que disputará ante Perú el próximo 31 de marzo en Leganés, España. Aunque ese sería solo uno de los amistosos que disputaría el equipo de José Francisco Molina.

Pese a que, desde la Federación de Fútbol de Honduras (FFH) aseguraban que el amistoso contra Argentina estaba caído, desde el país sudamericano reiteran que la idea de la campeona del mundo sigue vigente.

De acuerdo a la información de DSports, Argentina tiene planeado jugar dos partidos amistosos a finales de mayo en Texas y Alabama, Estados Unidos como previa preparación al Mundial 2026.

“Honduras está en carpeta como posible rival y una selección europeo no mundialista”, señala la información.

La agenda de José Molina

José Francisco Molina presentará el próximo 20 de marzo su primera convocatoria como entrenador nacional; tres días después viajarán a España para realizar la concentración del 23 al 31 del mismo mes.

Antes de eso, Molina estará presenciando los encuentros de la Liga Nacional para ir conociendo los jugadores que podrían formar parte de su primer plantel.

