Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Liga Mayor

Yamil Bukele no cede: la Fesfut toma una drástica decisión que despierta polémica en El Salvador

Después de diferentes comentarios en contra, Yamil Bukele continuó por su camino y no dudó en sancionar a otro árbitro.

Juan Fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

Sigue a FCA en Google!
El presidente lo volvió a hacer.
© Wilson UrbinaEl presidente lo volvió a hacer.

Este viernes, la Federación Salvadoreña de Fútbol (Fesfut), con Yamil Bukele a la cabeza como su presidente, volvió a insistir en una decisión que se ha tornado muy polémica en las últimas semanas.

Ésta decisión está vinculada a las suspensiones que propinó la Fesfut contra los árbitros que, según la visión de la Federación, cometieron errores en sus fallos arbitrales. Muchos lo vieron como una postura drástica en la que no se contemplaba la falla del arbitraje.

Federación Salvadoreña de Fútbol vuelve a sancionar a un árbitro por su trabajo

Sin embargo, la Comisión de Árbitros emitió un comunicado oficial, a través de la Federación, en el que anunciaron la suspensión del árbitro central César Nolasco, quien estuvo presente en el duelo por la jornada 10 entre Fuerte San Francisco e Isidro Metapán.

“Ha vuelto a preguntar”: en La Selecta lo ignoraron y esta Selección de Sudamérica ya lo llamó para quedarse con una joya de El Salvador

ver también

“Ha vuelto a preguntar”: en La Selecta lo ignoraron y esta Selección de Sudamérica ya lo llamó para quedarse con una joya de El Salvador

El motivo de la suspensión es por haber omitido una tarjeta roja clara (conducta violenta) de un jugador de Isidro Metapán sobre un jugador del Fuerte San Francisco“, reza el comunicado sobre porqué Nolasco fue suspendido.

Foto: Fesfut

Foto: Fesfut

Nolasco ya es el segundo árbitro suspendido por la Federación Salvadoreña. El primero había sido Iván Barton, caso que tomó una gran relevancia por lo que significaba su suspensión por dos jornadas.

Publicidad

Yamil Bukele, como presidente, explicó que estas decisiones se tomarán para mejorar el arbitraje nacional: “Nuestro fútbol merece decisiones arbitrales a la altura de nuestra visión y de su genteComo FESFUT, vamos a realizar una evaluación profunda del desempeño arbitral, acelerando la toma de medidas que nos permitan elevar el nivel, la consistencia, la responsabilidad y la transparencia“.

En síntesis

  • La Fesfut, presidida por Yamil Bukele, suspendió al árbitro central César Nolasco.
  • César Nolasco omitió una tarjeta roja en el duelo Fuerte San Francisco contra Metapán.
  • Iván Barton fue el primer árbitro sancionado por dos jornadas bajo esta medida.
Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
La Fesfut tuvo que interferir en la disputa entre club y jugadores
El Salvador

La Fesfut tuvo que interferir en la disputa entre club y jugadores

El mensaje de Bukele por la sufrida clasificación de El Salvador al Premundial Sub-20
El Salvador

El mensaje de Bukele por la sufrida clasificación de El Salvador al Premundial Sub-20

Bukele recibe una noticia que obliga a cambiar de rumbo
El Salvador

Bukele recibe una noticia que obliga a cambiar de rumbo

Saprissa contrata a una figura que llega desde la Liga MX
Deportivo Saprissa

Saprissa contrata a una figura que llega desde la Liga MX

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo