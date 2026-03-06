Yamil Bukele no cede: la Fesfut toma una drástica decisión que despierta polémica en El Salvador

Este viernes, la Federación Salvadoreña de Fútbol (Fesfut), con Yamil Bukele a la cabeza como su presidente, volvió a insistir en una decisión que se ha tornado muy polémica en las últimas semanas.

Ésta decisión está vinculada a las suspensiones que propinó la Fesfut contra los árbitros que, según la visión de la Federación, cometieron errores en sus fallos arbitrales. Muchos lo vieron como una postura drástica en la que no se contemplaba la falla del arbitraje.

Federación Salvadoreña de Fútbol vuelve a sancionar a un árbitro por su trabajo

Sin embargo, la Comisión de Árbitros emitió un comunicado oficial, a través de la Federación, en el que anunciaron la suspensión del árbitro central César Nolasco, quien estuvo presente en el duelo por la jornada 10 entre Fuerte San Francisco e Isidro Metapán.

ver también “Ha vuelto a preguntar”: en La Selecta lo ignoraron y esta Selección de Sudamérica ya lo llamó para quedarse con una joya de El Salvador

“El motivo de la suspensión es por haber omitido una tarjeta roja clara (conducta violenta) de un jugador de Isidro Metapán sobre un jugador del Fuerte San Francisco“, reza el comunicado sobre porqué Nolasco fue suspendido.

Foto: Fesfut

Nolasco ya es el segundo árbitro suspendido por la Federación Salvadoreña. El primero había sido Iván Barton, caso que tomó una gran relevancia por lo que significaba su suspensión por dos jornadas.

Publicidad

Publicidad

Yamil Bukele, como presidente, explicó que estas decisiones se tomarán para mejorar el arbitraje nacional: “Nuestro fútbol merece decisiones arbitrales a la altura de nuestra visión y de su gente. Como FESFUT, vamos a realizar una evaluación profunda del desempeño arbitral, acelerando la toma de medidas que nos permitan elevar el nivel, la consistencia, la responsabilidad y la transparencia“.

En síntesis

La Fesfut , presidida por Yamil Bukele , suspendió al árbitro central César Nolasco .

, presidida por , suspendió al árbitro central . César Nolasco omitió una tarjeta roja en el duelo Fuerte San Francisco contra Metapán.

omitió una en el duelo Fuerte San Francisco contra Metapán. Iván Barton fue el primer árbitro sancionado por dos jornadas bajo esta medida.