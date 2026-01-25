Es tendencia:
Honduras

Jonathan Rougier recibe su primer problema para jugar con Marathón en su regreso a Honduras

El guardameta hondureño no ha podido estar en la jornada 1 del Clausura 2025 con Marathón. Esto es lo que pasa.

maximiliano mansilla

Por Maximiliano Mansilla

Jonathan Rougier tiene su primer problema con Marathón.
Jonathan Rougier es uno de los pocos fichajes que realizó Marathón para este Clausura 2026. El guardameta regresa a Honduras para poner la camisa verde luego de su paso por Motagua.

Rougier viene a pelear el puesto con César Samudio y así convencer a Pablo Lavallén de que debe ser titular por encima del panameño.

A esto se le ha sumado un primer problema y el guardameta no pudo estar en la fecha 1 ante los Lobos de la UPNFM

¿Qué pasa con Jonathan Rougier?

“El guardameta Jonathan Rougier no estará disponible para el primer compromiso del torneo con Marathón, debido a que aún no ha completado los trámites administrativos correspondientes.

Su pase internacional todavía no ha llegado al club, situación que impide su habilitación oficial y su participación en el juego ante Lobos UPNFM”, informa el periodista Carlos Ordóñez.

Para la jornada 2, Marathón debe ser rápido si quiere contar con el arquero, ya que disputa el miércoles 28 de febrero. Los verdes recibe a Juticalpa.

Tweet placeholder

