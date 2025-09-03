Es tendencia:
Jugó un solo partido con Reinaldo Rueda en Honduras, fue borrado por culpa de Costa Rica y ahora vive un calvario

La vida puede dar giros inesperados en tan solo instantes y ahora vive una realidad distinta tras jugar un solo juego con la H.

alvaro de la rocha

Por Alvaro De La Rocha

La selección de Honduras ve como jugó un solo partido y fue borrado.
La historia no es la misma para todos, un día puedes estar en la cima y al otro día tocar fondo perdiendo todo aquello que has construido.

Este es el caso de Jonathan Rougier que tocó el pico más alto hasta llegar ser nacionalizado por la selección de Honduras.

El resurgir de Luis Palma: La importante distinción que recibió que ilusiona a Honduras para la Eliminatoria

Reinaldo Rueda le dio la oportunidad y luego se la quitó…

Jonathan Rougier fue llamado para el 23 de marzo de 2024 en un partido clave para Honduras, el repechaje para la Copa América ante Costa Rica.

El portero argentino, ya con los papeles en regla para jugar por Honduras, tenía su gran oportunidad de su vida, pero los nervios le ganaron.

En aquel momento el gol que le dio empate a Costa Rica, el gol llegó procedente a una falta dudosa que pitó el árbitro estadounidense Ismail Elfath. El envío aéreo no contó con remate, a lo que le cayó de sorpresa a Rougier, quien no tomó la mejor decisión en su rechace.

El arquero rechazó para el costado izquiero y la pelota le cayó a Orlando Galo quien no dudó en marcar el empate. Ya luego los ticos remontaron y fueron a la Copa América.

Desde ese partido y tras ese error, Jonathan Rougier no volvió a tener la confianza. Su carrera se vino abajo, ya que en Motagua también perdió la titularidad.

Baja indefinda en Honduras: figura de Reinaldo Rueda enciende las alarmas y le puede costar el puesto en el Mundial

El calvario que vive actualmente

Rougier salió de Motagua en este 2025, del club se fue como leyenda. Ganó cinco titulos de liga y una Supercopa.

Ahora, tras salir del Ciclón se fue al Racing de Córdoba de la segunda división de Argentina, allá se encontraría con Tota Medina, con quien ya fue campeón con Motagua.

Sin embargo, no ha tenido actividad desde su llegada y en ocho partidos no ha tenido la chance, por lo que no creen que irse de Honduras hay sido su mejor decisión.

Pasó de llegar a la selección a no tener un tan solo minuto en sus clubes.

