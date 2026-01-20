Mientras Saprissa lo tiene en carpeta, la noticia que recibió Jeaustin Campos procedente de otro grande de Centroamérica

Real España ha tenido un mercado de fichajes como Jeaustin Campos quería. El DT había solicitado entre 6 y 7 contrataciones para 2026, la directiva le ha cumplido y se ha cerrado uno de los últimos jugadores que llegará.

Se trata de un delantero que procede del Municipal donde perdió el título de la primera división de Guatemala frente al Antigua FC.

ver también Robo en Concacaf: Honduras consigue el fichaje que Costa Rica quería para volver a jugar un Mundial

¿Qué fichaje cerró Real España para Jeaustin Campos?

Mientras en Costa Rica se menciona un regreso a Saprissa, Real España cerró la contratación de Eddie Hernández, delantero de 34 años.

“El cañonero del Aguán” marcó seis goles en su paso por Municipal y ahora regresa a Honduras donde ha jugado en clubes como Olimpia, Motagua, Olancho FC, entre otros.

ver también Costa Rica, El Salvador y Guatemala en vilo: Honduras se gana un lugar en el Mundial 2026 por decisión de FIFA

“Eddie Hernández se une oficialmente a la familia aurinegra. ¡Bienvenido a tu nueva casa!”, anuncio el club en sus redes.

El goleador ha firmado por los siguientes dos torneos con Real España y llega a cubrir la baja que dejó Gustavo Moura, quien se fue a Municipal.

Publicidad

Publicidad

Con este fichaje, Real España va cerrando el mercado, es el séptimo y ya tiene nombres como: David Sayago (Argentina), Gonzalo Ritacco (Argentina), Juan Manuel Capeluto (Uruguay), Anthony García, Roberto López y Exon Arzú.

Real España ha contratado a siete jugadores para el Clausura y Concachampions 2026.