“Elegido”: fue pupilo de Luis Enrique, sabe lo que es ser campeón y ahora es el candidato máximo a dirigir a Honduras rumbo al Mundial 2030

La selección de Honduras va viendo la luz al final del túnel, la FFH se ha puesto a trabajar en este mes de enero de 2026 y lo primero que hizo fue anunciar a su nuevo director deportivo.

Se trata de Francis Hernández, quien ya fue presentado por la Federación de Fútbol catracho y tiene su candidato principal para entrenador rumbo al proceso 2030.

El nombre elegido es: Jesús Casas

Álvaro de la Rocha, periodista hondureño, ha adelantado que Jesús Casas es el candidato máximo para dirigir a la selección de Honduras.

“La Federacion de Fútbol de Honduras tiene negociaciones avanzadas con el director técnico, Jesús Casas.

Casas es el nombre elegido por el nuevo director deportivo de la FFH, Francis Hernández, para comandar a la ‘H’ Rumbo al Mundial 2030.

El español de 52 años dirigió a Irak y fue Campeón del Golfo en 2023. 33 partidos; 20 triunfos, 4 empates y 9 derrotas con el cuadro iraquí.

Fue asistente de Luis Enrique, Robert Moreno y Luis de la Fuente en la Selección de España”.

Con esto, el proceso a 2030 será dirigido por los altos mandos españoles, su experiencia dice que ha trabajado con grandes técnicos y ahora su oportunidad ha llegado en una selección que necesita de volver a una Copa del Mundo.

