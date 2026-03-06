Llega desde la Liga MX: Saprissa da la sorpresa y contrata a una figura extranjera para destronar a Alajuelense

Este viernes, el Deportivo Saprissa femenino derrotó al Cariari Pococí por 3-2 en el partido correspondiente a la jornada 5. El equipo dirigido por Adal Sánchez sumó su tercera victoria en cuatro compromisos y se ubica entre los primeros puestos.

El Saprissa FF tuvo la particularidad de que contó con una nueva jugadora para este encuentro. Se trata de Zellyka Arce, futbolista que viene de una larga trayectoria en la Liga MX siendo parte de varios equipos como Rayadas de Monterrey, Atlas, Chivas y Atlético San Luis.

Su último paso fue por Monterrey hasta finales de 2025. Ahora, tendrá su primera experiencia fuera de México. Zellyka Arce cuenta con más de 220 partidos en la máxima categoría del fútbol azteca, lo que la convierte en un refuerzo de lujo para el conjunto morado y sus aspiraciones de destronar a Alajuelense.

Zellyka Arce ya hizo su debut con la camiseta de Saprissa

Justamente este viernes tuvo su estreno con la camiseta morada. En su primer compromiso, ingresó desde el banco de suplentes a los 24 minutos de la segunda parte en lugar de Yomira Pinzón.

En la próxima jornada, el equipo morado enfrentará al Club Sport Herediano, que viene de perder los cuatro compromisos que disputó en el Clausura 2026 y ocupa la última posición de la tabla.

El liderazgo le pertenece a Sporting FC, que sacó los 12 puntos que tuvo en juego. Luego, le siguen Saprissa, Dimas y Alajuelense con nueve, aunque las manudas apenas jugaron tres partidos y podrían escalar hasta el primer puesto si triunfan

