Motagua fue humillado de la peor forma, su DT señala a los culpables y la afición los quiere fuera a todos

Platense humilló de la peor forma a Motagua en la jornada 19 del Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras. El Tiburón, de visita, goleó 0-4 al Ciclón en su casa.

Tras esa dura derrota, Javier López señaló a los culpables de la caída. Se dio su cuota de responsabilidad, pero esta vez no protegió a su plantel. Eso sí, la afición salió molesta en redes sociales y piden que todos se vayan.

Las palabras de Javier López tras la humillación

“El equipo ha hecho un plantel extraordinario, no es un problema de calidad de la plantilla, el problema es la actitud; lo dije en el descanso, si podía hacer 11 cambios, los hacía. No se valora donde estás, por supuesto los futbolistas tienen su cuota de responsabilidad, pero el mayor responsable soy yo”, sentenció.

Y agregó: “El equipo ha estado muy triste en el terreno de juego, no me esperaba la exhibición que tuvimos en el terreno de juego. No me voy arriba cuando ganamos o abajo cuando perdemos, pero sí esto es un antes y un después”.

Javier López alaba a Platense porque ellos si estuvieron enfocados en el partido y su equipo no.

“Siendo honesto, no es que hayamos sido inferior Platense, es que ha sido súper superior, hubo un equipo que jugó con la intensidad que se requiere. Nos dieron una lección de humildad, de agresividad y ser eficaz en el área, ojalá y tomemos nota”, exteriorizó.

Y cerró: “Lo dije en la ida, que ellos tenían un bonito proyecto, el profe Raúl está haciendo un trabajo excepcional, espero que reflexionemos porque no podemos dar esta exhibición siendo el Motagua. Cuando las cosas salen mal aquí está el máximo responsable”.