“Le dimos vuelta”: Diego Vázquez sorprende a Reinaldo Rueda con la advertencia que no esperaba y propone al relevo de Denil Maldonado

Diego Martín Vázquez se quedó sin trabajo luego de que Motagua cortara sus servicios en el presente Apertura 2025. El entrenador ha tenido ofertas para volver, pero por ahora descansa.

El argentino fue el último en enfrentar a Haití y ganarle, fue en la Copa Oro 2023 y desde esa experiencia ha decidido mandarle un mensaje a Reinaldo Rueda.

ver también Haití vs. Honduras: ¿A qué hora y cómo ver hoy el partido? Eliminatorias Concacaf al Mundial 2026

“La verdad es que tenemos un buen recuerdo de ese partido, jugamos en Charlotte, fue el último partido de la Copa Oro que ganamos y luego por la circunstancia de los resultados anteriores no pasamos. Recuerdo que empezamos perdiendo, le dimos vuelta, cambiamos el sistema y remontamos el partido con los goles de Bengtson y Pinto”.

Publicidad

Publicidad

Advertencia para Reinaldo Rueda

A pesar de no avanzar en aquella ocasión, Diego le manda a decir a Rueda que debe tener cuidado con dos jugadores en particular.

“Ellos tienen buenos jugadores, como decía, a Nazon, Pierrot, y a algunos en la segunda de Francia, o uno del Forge de Canadá, creo que tiene jugadores interesantes porque no es un equipo sencillo. Honduras tiene que estar bien y ser fuerte para poder hacer un buen partido y empezar ganando esta eliminatoria”, recordó.

Publicidad

Para Vázquez, Haití no es rival fácil y Honduras debe sufrir este viernes para sacar los tres puntos.

Publicidad

ver también “Llevarlo a Disney World”: Reinaldo Rueda impacta a toda Honduras con lo que dijo camino al Mundial 2026

Sobre el reemplazo de Denil Maldonado, propone: “Marcelo (Santos) es un jugador que tiene muchas agresividad, puede jugar en cualquiera de los tres puestos y lo puede hacer bien porque la entrega siempre la va a tener, si tiene que mejorar la parte táctica pero lo puede hacer bien en cualquiera de las posiciones donde lo pongan va a tener entrega y sacrificio”.