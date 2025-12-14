Vladimir Quesada lo borró y ahora explica todo: este es el motivo por el que Mauricio Villalobos no juega en Saprissa

En la conferencia de prensa previa a la revancha entre Deportivo Saprissa y Cartaginés por las semifinales del Torneo Apertura 2025, Vladimir Quesada debió dar explicaciones sobre una situación incómoda que viene generando ruido entre los aficionados morados: la de Mauricio Villalobos.

El extremo de 26 años legó a Tibás cedido a préstamo por un año desde Santa Ana a mediados de 2025 y, bajo la conducción de Paulo Wanchope, rápidamente se había convertido en uno de los puntos más altos del equipo.

La caída de Mauricio Villalobos

Pero todo cambió con el regreso de Vladimir Quesada al banquillo. En el medio, Villalobos sufrió una lesión en el tobillo que lo marginó durante cuatro partidos, y desde entonces comenzó a perder terreno hasta convertirse en un habitual suplente y, en algunos casos, quedar directamente fuera de las convocatorias.

Villalobos perdió el puesto con Vladimir Quesada (Saprissa).

Las estadísticas reflejan con claridad esta situación. Con Quesada como entrenador, Villalobos fue titular en apenas dos ocasiones, suplente en cinco partidos (ingresando solo una vez, ante Liberia) y no convocado en tres encuentros. Un escenario que alimentó las especulaciones sobre una posible salida del ex Santa Ana una vez finalizado el 2025.

Vladimir Quesada explica su decisión

Consultado puntualmente por esta situación, el técnico morado buscó bajarle el tono a la polémica y explicó su postura. “Mauricio ha jugado, ha jugado bastante. En algún momento ha tenido que ir al banco de suplentes, en otro momento ha salido de la alineación total o de la lista completa”, comenzó señalando Quesada.

“Yo creo que lo más importante es que no solo él, sino todos los muchachos han entendido el rol que tienen que cumplir en cierto momento”, explicó el entrenador. “En algún momento son protagonistas, en otros momentos no son tanto, pero lo han entendido. Saben todos que no es nada personal, que es una cuestión técnico-táctica, que se tienen que tomar decisiones y lo han aceptado”.

Vladimir Quesada esclareció los motivos detrás del marginamiento de Villalobos (X).

Quesada cerró el tema resaltando el profesionalismo de todo el plantel: “Eso se demuestra en cada uno de los entrenamientos y hace que cuando les toque tener minutos, normalmente lo hagan de muy buena manera”.

Mientras tanto, el futuro inmediato de Mauricio Villalobos sigue siendo una incógnita, con la posibilidad latente de que su próximo destino esté fuera de Tibás y, quizás, en otro grande del fútbol costarricense.