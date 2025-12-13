Saprissa vs. Cartaginés: ¿A qué hora y cómo ver la semifinal de vuelta del Torneo Apertura 2025? Liga Promérica de Costa Rica

El Deportivo Saprissa se juega en casa el pase a la final del Torneo Apertura 2025. Después del 2-1 conseguido como visitante en el Fello Meza, los morados reciben al Club Sport Cartaginés en el Ricardo Saprissa Aymá con la serie a su favor, pero sin nada asegurado: un error puede devolver a los brumosos a la pelea.

El equipo de Vladimir Quesada llega con la chapa de candidato: fue segundo en la fase regular y mantuvo durante todo el torneo un rendimiento sólido, con buen equilibrio entre defensa y ataque y un plantel acostumbrado a este tipo de instancias.

Enfrente estará un Cartaginés que se aferra a la ilusión. El equipo de Andrés Carevic terminó tercero en la tabla, fue un animador constante de la fase regular y, a pesar de la derrota en casa, todavía sueña con dar el golpe en Tibás y meterse en la final.

Ahora, todo se define en la Cueva del Monstruo: 90 minutos (o más) para conocer al segundo finalista del Apertura 2025.

¿Cuándo, dónde y a qué hora se juega Saprissa vs. Cartaginés por la semifinal de vuelta del Apertura 2025?

Día: domingo 14 de diciembre de 2025

domingo 14 de diciembre de 2025 Hora: 4:00 p.m. (hora de Costa Rica)

4:00 p.m. (hora de Costa Rica) Estadio: Ricardo Saprissa Aymá, Tibás

Ricardo Saprissa Aymá, Tibás Torneo: Semifinal de vuelta – Liga Promérica, Torneo Apertura 2025

¿Dónde ver EN VIVO Saprissa vs. Cartaginés? Semifinal de vuelta del Torneo Apertura 2025

La semifinal de vuelta del Torneo Apertura 2025 entre Saprissa y Cartaginés se podrá ver en directo por el canal FUTV.

¿Cómo llega Saprissa al partido de vuelta del Apertura 2025?

Saprissa llega a la revancha con ventaja en la serie y con el respaldo de una fase regular muy sólida. A pesar de tener en duda a Mariano Torres, sus números en el Torneo Apertura 2025 fueron los siguientes:

Posición: 2º

2º Puntos: 30

30 PJ: 18

18 Récord: 9 victorias, 3 empates y 6 derrotas

9 victorias, 3 empates y 6 derrotas Goles: 29 a favor, 15 en contra (diferencia de +14)

A esto se suma su peso histórico y su fortaleza como local en Tibás, donde suele imponer ritmo, presión alta y una intensidad que se potencia con el apoyo de su afición. Con el 2-1 de la ida a su favor, el Monstruo sabe que no necesita desesperarse: le alcanza con ganar o empatar para meterse en una nueva final.

¿Cómo llega Cartaginés al partido de vuelta del Apertura 2025?

Cartaginés se presenta como un rival incómodo, capaz de competirle a cualquiera. Su campaña en la fase regular del Apertura 2025 fue la siguiente:

Posición: 3º

3º Puntos: 27

27 PJ: 18

18 Récord: 7 victorias, 6 empates y 5 derrotas

7 victorias, 6 empates y 5 derrotas Goles: 19 a favor, 18 en contra (diferencia de +1)

Los brumosos se metieron en semifinales con una temporada consistente, apoyados en un bloque ordenado y en momentos de buen fútbol en casa. La derrota 2-1 en el Fello Meza obliga ahora a Cartaginés a hacer un partido casi perfecto en Tibás: debe ganar, y por una diferencia mayor a un gol si quiere evitar la prórroga y los penales.

¿Quién es el árbitro de Saprissa vs. Cartaginés por la semifinal de vuelta del Apertura 2025?

Árbitro: Pablo Camacho

Pablo Camacho Asistente 1: William Chow

William Chow Asistente 2: Osvaldo Luna

Osvaldo Luna Cuarto árbitro: William Matus

William Matus VAR: Anthony Bravo

Anthony Bravo AVAR: Jesús Montero