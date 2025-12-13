Es tendencia:
Saprissa vs. Cartaginés: ¿A qué hora y cómo ver la semifinal de vuelta del Torneo Apertura 2025? Liga Promérica de Costa Rica

Saprissa y Cartaginés definen este domingo en La Cueva al segundo finalista del Apertura 2025 de Costa Rica.

gustavo pando

Por Gustavo Pando

Saprissa quiere la 41 pero Cartaginés tiene otros planes. ¿Quién ganará?

El Deportivo Saprissa se juega en casa el pase a la final del Torneo Apertura 2025. Después del 2-1 conseguido como visitante en el Fello Meza, los morados reciben al Club Sport Cartaginés en el Ricardo Saprissa Aymá con la serie a su favor, pero sin nada asegurado: un error puede devolver a los brumosos a la pelea.

El equipo de Vladimir Quesada llega con la chapa de candidato: fue segundo en la fase regular y mantuvo durante todo el torneo un rendimiento sólido, con buen equilibrio entre defensa y ataque y un plantel acostumbrado a este tipo de instancias.

Enfrente estará un Cartaginés que se aferra a la ilusión. El equipo de Andrés Carevic terminó tercero en la tabla, fue un animador constante de la fase regular y, a pesar de la derrota en casa, todavía sueña con dar el golpe en Tibás y meterse en la final.

Ahora, todo se define en la Cueva del Monstruo: 90 minutos (o más) para conocer al segundo finalista del Apertura 2025.

¿Cuándo, dónde y a qué hora se juega Saprissa vs. Cartaginés por la semifinal de vuelta del Apertura 2025?

  • Día: domingo 14 de diciembre de 2025
  • Hora: 4:00 p.m. (hora de Costa Rica)
  • Estadio: Ricardo Saprissa Aymá, Tibás
  • Torneo: Semifinal de vuelta – Liga Promérica, Torneo Apertura 2025
¿Dónde ver EN VIVO Saprissa vs. Cartaginés? Semifinal de vuelta del Torneo Apertura 2025

La semifinal de vuelta del Torneo Apertura 2025 entre Saprissa y Cartaginés se podrá ver en directo por el canal FUTV.

¿Cómo llega Saprissa al partido de vuelta del Apertura 2025?

Saprissa llega a la revancha con ventaja en la serie y con el respaldo de una fase regular muy sólida. A pesar de tener en duda a Mariano Torres, sus números en el Torneo Apertura 2025 fueron los siguientes:

  • Posición:
  • Puntos: 30
  • PJ: 18
  • Récord: 9 victorias, 3 empates y 6 derrotas
  • Goles: 29 a favor, 15 en contra (diferencia de +14)

A esto se suma su peso histórico y su fortaleza como local en Tibás, donde suele imponer ritmo, presión alta y una intensidad que se potencia con el apoyo de su afición. Con el 2-1 de la ida a su favor, el Monstruo sabe que no necesita desesperarse: le alcanza con ganar o empatar para meterse en una nueva final.

¿Cómo llega Cartaginés al partido de vuelta del Apertura 2025?

Cartaginés se presenta como un rival incómodo, capaz de competirle a cualquiera. Su campaña en la fase regular del Apertura 2025 fue la siguiente:

  • Posición:
  • Puntos: 27
  • PJ: 18
  • Récord: 7 victorias, 6 empates y 5 derrotas
  • Goles: 19 a favor, 18 en contra (diferencia de +1)
Los brumosos se metieron en semifinales con una temporada consistente, apoyados en un bloque ordenado y en momentos de buen fútbol en casa. La derrota 2-1 en el Fello Meza obliga ahora a Cartaginés a hacer un partido casi perfecto en Tibás: debe ganar, y por una diferencia mayor a un gol si quiere evitar la prórroga y los penales.

¿Quién es el árbitro de Saprissa vs. Cartaginés por la semifinal de vuelta del Apertura 2025?

  • Árbitro: Pablo Camacho
  • Asistente 1: William Chow
  • Asistente 2: Osvaldo Luna
  • Cuarto árbitro: William Matus
  • VAR: Anthony Bravo
  • AVAR: Jesús Montero
