Técnico de Motagua señala al verdadero culpable de la crisis de Motagua y sorprende con lo que dice de Alajuelense

Javier López López (50 años) ha consumado su primer gran fracaso con la camisa de Motagua al quedar fuera de la Champions Cup de Concacaf 2025.

Era uno de los grandes objetivos del Ciclón, pero Cartaginés vino a Honduras a robarles el sueño. El DT español dio la cara y señaló el verdadero culpable de la crisis del Azul, que sorpresivamente es la Liga Deportiva Alajuelense.

ver también Concacaf hunde más a Motagua y ratifica el castigo que lo pone mal ante toda Honduras tras ser echado por Cartaginés

¿Qué dijo Javier López tras el fracaso de Motagua en Concacaf?

Análisis de la eliminación ante Cartaginés: “Tanto en la idea como hasta el gol de ellos nos faltó el último pase. La expulsión también nos afectó en el campo. Pese a estar con 10 jugadores logramos el empate, pero ellos rápidamente lograron ponerse en ventaja de nuevo”.

El culpable de la crisis es la Liga: “Nos ha costado a todos superar el mazazo de Alajuela. A partir de ahí hemos entrado en decadencia en actitud, comportamiento, juego, intensidad… No hemos digerido bien esa eliminación”.

Javier López pone a Alajuelense como el culpable de todo lo que pasó con Motagua. Esa eliminación comenzó la crisis.

Y agregó: “No siento que el equipo se me vaya de las manos, sino que no hemos digerido bien la derrota ante Alajuela”.

Publicidad

Publicidad

Duro fracaso con Motagua ¿Qué siente?: “Vergüenza deportiva, sí, sé a qué club llegué. Ante Alajuela acepté que vendimos ilusión, habrá que ver que estamos haciendo para estar ilusionados”.

ver también Motagua de mal a peor: confirmada la cantidad de dinero que dejó ir tras no clasificar a la Champions Cup de Concacaf

¿Qué le dice al hincha?:“Entiendo el enfado de la gente, todos los sentimos”

Motagua quiere, pero no puede: “Hace un mes estábamos con la posibilidad de pasar a semifinales, eliminar al bicampeón y ¿qué pasó? Que el bicampeón es un equipo grande también. Ante Alajuelense, Olimpia y en Cartago dejamos ir el resultado en los minutos finales. He notado que hemos buscado culpables y no soluciones”.