Sacó campeón a Herediano, pero lo vetaron en Costa Rica y ahora hizo historia en Centroamérica mientras Jafet Soto busca reemplazante

El club Luis Ángel Firpo, dirigido por el costarricense Marvin Solano, consiguió un logro histórico al clasificar a la final de la Liga de El Salvador. El conjunto pampero supo administrar la ventaja obtenida el domingo anterior como visitante ante Águila y, pese a caer 0-1 en el partido de vuelta en casa, selló su boleto a la final del Torneo Apertura 2025.

Dicho avance también marca un hito personal para Marvin Solano, quien se convertirá en el primer entrenador costarricense en dirigir una final en el fútbol salvadoreño, además de que Firmo pudo clasificar a esta instancia jugándose un título después de 12 años y 7 meses, según los datos del estadígrafo, Guillermo Hernández

Marvin Solano campeón con Herediano

En 2013, Marvin Solano alcanzó uno de los hitos más importantes de su carrera al conquistar el título de Primera División como director técnico del Club Sport Herediano, guiando al conjunto florense a lo más alto del fútbol costarricense

Vetado en Costa Rica

Marvin fue contundente al explicar los motivos de su salida de Costa Rica, al asegurar que se siente “vetado” en el fútbol costarricense. En entrevista con La Teja, el exjugador afirmó que, según le han comentado personas de confianza, algunos dirigentes se habrían encargado de desacreditarlo y hablar negativamente de su trabajo a sus espaldas.

Marvin Solano – DT de Luis Ángel Firpo

“Se hizo una campaña contra mí, en eso sí estoy claro, pues lo he hablado con gente de fútbol, no sé los motivos ni el porqué. Yo tuve el Herediano que jugaba mejor fútbol y con los mejores números que se mantienen hasta hoy sobre cualquier entrenador en Costa Rica”, comentó Marvin Lozano para La Teja.

Herediano sigue en la búsqueda de entrenador

Por otro lado, el Herediano de Jafet Soto continúa afinando su búsqueda para definir al próximo entrenador, con José Giacone encabezando la lista de candidatos para asumir el banquillo rojiamarillo.

Detrás del actual favorito aparecen otros nombres de peso, como el del Fantasma Figueroa, Hernán Torres, actualmente en Millonarios de Colombia, y José Cardozo, quienes se mantienen como alternativas dentro del análisis del club.