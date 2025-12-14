¿Qué pasa si Cartaginés gana, empata o pierde ante Saprissa en la semifinal de vuelta del Apertura 2025?

La semifinal del Torneo Apertura 2025 entre Deportivo Saprissa y Club Sport Cartaginés se va a definir en La Cueva del Monstruo, pero el sueño Brumoso sigue intacto. Después del 2-1 en contra en el “Fello” Meza, el equipo de Andrés Carevic viaja a Tibás sabiendo que no hay gol de visitante, que tampoco existe ventaja por posición en la tabla y que todo se resuelve en los 90 minutos (o más) de la vuelta.

Los de la Vieja Metrópoli ya han dado batalla a lo largo del torneo y ahora quieren dar el gran golpe: remontar ante uno de los gigantes del país y meterse en la final, donde ya espera Liga Deportiva Alajuelense tras golear a Liberia.

Qué pasa si Cartaginés gana el partido de vuelta

En caso de que Cartaginés gane en Tibás, la serie se pone al rojo vivo y puede terminar en hazaña o en drama, según el marcador.

Si el triunfo es por un gol de diferencia, los Blanquiazules igualan el global de goles, emparejando el 2-1 de la ida. En este caso, no hay ventaja por tabla ni por gol de visitante : el partido se va a prórroga y, si después de 120 minutos sigue la igualdad, todo se define por penales.



: el partido se va a prórroga y, si después de 120 minutos sigue la igualdad, todo se define por penales. Si el triunfo es por dos o más goles de diferencia, Cartaginés firma la gran sorpresa: supera a Saprissa en el marcador global y se mete directamente en la final del Apertura 2025.



Qué pasa si Cartaginés empata el partido de vuelta

Si el partido termina empatado por cualquier resultado, Cartaginés queda eliminado. La igualdad en Tibás le da un punto a cada uno, pero Saprissa ya ganó 2-1 en la ida, por lo que cierra la serie arriba en el global. No hay tiempos extra ni penales: el pitazo final de los 90 minutos bastaría para confirmar a los morados como finalistas.

Qué pasa si Cartaginés pierde el partido de vuelta

El desenlace, naturalmente, es igual de contundente si Cartaginés pierde nuevamente: queda eliminado del Apertura 2025. Cualquier derrota hará que los Brumosos sucumban ante un rival que llegó con ventaja desde el “Fello” Meza.

En resumen, los de Andrés Carevic necesitan sí o sí ganar en La Cueva. Si lo hace por un gol, tiene la vida extra de la prórroga (y eventualmente de los penales); si lo hace por dos o más, firma una clasificación histórica a la final. Un empate o una derrota, en cambio, significa despedirse del sueño.

¿Cuándo se juega y cómo ver la semifinal de vuelta entre Saprissa y Cartaginés?

Día: domingo 14 de diciembre de 2025

domingo 14 de diciembre de 2025 Hora: 4:00 p.m. (hora de Costa Rica)

4:00 p.m. (hora de Costa Rica) Estadio: Ricardo Saprissa Aymá, Tibás

Ricardo Saprissa Aymá, Tibás Transmisión: FUTV