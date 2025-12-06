No jugará más con Motagua: Javier López recibe una mala noticia que le puede costar el campeonato en Honduras

Motagua busca cerrar de la mejor forma las vueltas regulares del Apertura 2025, ya no aspira a los primeros dos lugares y tendrá que conformarse con ser tercero. Este sábado cierra todo ante Juticalpa de visitante.

Antes de ese encuentro, al Nido ha llegado una noticia que sin duda golpea al entrenador Javier López, ya que uno de sus jugadores no tendrá más participación con el Azul Profundo.

¿Qué futbolista pierde Motagua para el resto del Apertura 2025?

Se trata de Luis Santamaría, el lateral derecho tuvo una lesión en su hombro y eso implica que estará 8 semanas de baja para recuperarse. No volverá a jugar hasta febrero de 2026.

“Sufrió una lesión a nivel de hombro durante el entrenamiento de esta mañana, diagnosticándose una fractura de clavícula. Se determinó que será sometido a intervención quirúrgica con el fin de garantizar una recuperación óptima. El tiempo estimado de recuperación es de ocho semanas”, detallaron en el comunicado.

Motagua quedará con Christopher Meléndez, Carlos Argueta y hasta el sub-20 Jonathan Argueta para suplir ese puesto. Santamaría solo había jugado 507 minutos en todo el semestre.

“Confirmamos que la operación de Luis Santamaría se desarrolló con éxito.

El procedimiento estuvo a cargo de nuestro doctor, Luis Valladares. El futbolista iniciará su etapa de rehabilitación bajo la supervisión del cuerpo médico.

¡Volverás más fuerte, Santamaría”, confirmó el Azul Profundo en sus redes sociales.