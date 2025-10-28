Motagua de mal a peor: confirmada la cantidad de dinero que dejó ir tras no clasificar a la Champions Cup de Concacaf

Se acabó una nefasta fase de eliminatoria para Motagua. El equipo de Javier López perdió la serie (1-4) ante Club Sport Cartaginés y no estará en la Copa de Campeones de la Concacaf 2026.

El Ciclón vio cómo Cartaginés vino a clasificar en su casa y logró su boleto, junto a Alajuelense serán los dos ticos que representen a Costa Rica en el máximo torneo del área.

Motagua también ha sido afectado económicamente, ya que al quedar fuera perdió la posibilidad de asegurar una buena cantidad de dólares.

¿Cuánto dinero perdió Motagua por no clasificar a la Champions Cup de Concacaf?

El Azul Profundo dejó ir 80 mil dólares por no ganar el Play-In y tendrá que ver por TV, al igual que Saprissa los grandes juegos que da la Concachampions.

Por toda su participación, Motagua generó una ganancia total de 280 mil dólares, eso sí, no ir a la Champions Cup es su gran castigo.

Cartaginés fue quien se llevó el premio gordo, alcazaron 360 mil dólares a su cartera, ya que por ganar el repechaje le dieron 80 mil. Los brumosos de Andrés Carevic lograron el objetivo.

