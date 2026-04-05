Mientras Dereck Moncada cuesta 1,6 millones de dólares como figura en Colombia, este es el precio de Keyrol Figueroa en Liverpool

La Selección de Honduras tiene claro que quiere contar con Keyrol Figueroa y Dereck Moncada en el proceso mundialista rumbo a 2030. La Bicolor, que dirige José Francisco Molina, tiene definido su plan: el talento disponible debe ser explotado.

Si comenzamos hablando de Keyrol, se ha destacado mucho en las reservas del Liverpool gracias a sus goles. Esto lo llevó a ser convocado para un partido de la FA Cup. No tuvo minutos, pero ya vivió su primera experiencia en el máximo circuito.

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Por su parte, Dereck Moncada llegó a Colombia con el Inter de Bogotá para triunfar de inmediato. Gracias a sus cinco goles y una asistencia, el hondureño ya ha llamado la atención de varios clubes, como el Wolves de la Premier League.

Ahora, en cuanto a los precios de estos dos futbolistas que Honduras desea tener, son diferentes, y aquí te contamos el valor de cada uno.

¿Cuánto cuesta Dereck Moncada en comparación con Keyrol Figueroa?

El valor de mercado de Dereck Moncada, joven delantero hondureño de 18 años, ha tenido un ascenso meteórico, situándose en aproximadamente 1,6 millones de dólares (más de 40 millones de lempiras) en marzo de 2026, según Transfermarkt.

Si bien el precio de Keyrol Figueroa no es público, según FotMob —una de las aplicaciones con estadísticas confiables— se ha dado a conocer un valor estimado del jugador del Liverpool.

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Su valor ronda los 126 mil dólares (casi 3.5 millones de lempiras), algo que poco se sabía y que esta aplicación detalla en su sitio web.

Datos clave

La Selección de Honduras quiere contar con Dereck Moncada y Keyrol Figueroa en el proceso mundialista 2030.

Dereck Moncada tiene un valor de 1.6 millones de dólares, según Transfermarkt.

Keyrol Figueroa tiene un precio de 126 mil dólares en el Liverpool, según FotMob.