Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Honduras

Mientras Dereck Moncada cuesta 1,6 millones de dólares como figura en Colombia, este es el precio de Keyrol Figueroa en Liverpool

Keyrol Figueroa es una de las jóvenes promesas que la Selección de Honduras quiere tener para proceso mundialista 2030.

José Rodas

Por José Rodas

Sigue a FCA en Google!
Dereck Moncada y Keyrol Figueroa son dos promesas con las que Honduras quiere contar.
Dereck Moncada y Keyrol Figueroa son dos promesas con las que Honduras quiere contar.

La Selección de Honduras tiene claro que quiere contar con Keyrol Figueroa y Dereck Moncada en el proceso mundialista rumbo a 2030. La Bicolor, que dirige José Francisco Molina, tiene definido su plan: el talento disponible debe ser explotado.

Si comenzamos hablando de Keyrol, se ha destacado mucho en las reservas del Liverpool gracias a sus goles. Esto lo llevó a ser convocado para un partido de la FA Cup. No tuvo minutos, pero ya vivió su primera experiencia en el máximo circuito.

¿Olimpia o Motagua? La respuesta de los hijos de Boniek García que toda Honduras quería saber

ver también

¿Olimpia o Motagua? La respuesta de los hijos de Boniek García que toda Honduras quería saber

Por su parte, Dereck Moncada llegó a Colombia con el Inter de Bogotá para triunfar de inmediato. Gracias a sus cinco goles y una asistencia, el hondureño ya ha llamado la atención de varios clubes, como el Wolves de la Premier League.

Ahora, en cuanto a los precios de estos dos futbolistas que Honduras desea tener, son diferentes, y aquí te contamos el valor de cada uno.

¿Cuánto cuesta Dereck Moncada en comparación con Keyrol Figueroa?

El valor de mercado de Dereck Moncada, joven delantero hondureño de 18 años, ha tenido un ascenso meteórico, situándose en aproximadamente 1,6 millones de dólares (más de 40 millones de lempiras) en marzo de 2026, según Transfermarkt.

Si bien el precio de Keyrol Figueroa no es público, según FotMob —una de las aplicaciones con estadísticas confiables— se ha dado a conocer un valor estimado del jugador del Liverpool.

Publicidad
Ter Stegen y Radamel Falcao invierten en Honduras: el millonario negocio que atrae a las estrellas del fútbol mundial

ver también

Ter Stegen y Radamel Falcao invierten en Honduras: el millonario negocio que atrae a las estrellas del fútbol mundial

Su valor ronda los 126 mil dólares (casi 3.5 millones de lempiras), algo que poco se sabía y que esta aplicación detalla en su sitio web.

Datos clave

  • La Selección de Honduras quiere contar con Dereck Moncada y Keyrol Figueroa en el proceso mundialista 2030.
  • Dereck Moncada tiene un valor de 1.6 millones de dólares, según Transfermarkt.
  • Keyrol Figueroa tiene un precio de 126 mil dólares en el Liverpool, según FotMob.
Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Lo confirman: Dereck Moncada ya conoce la gravedad de su lesión y en Inter de Bogotá están atentos
Honduras

Lo confirman: Dereck Moncada ya conoce la gravedad de su lesión y en Inter de Bogotá están atentos

Toda Honduras sorprendida con el equipo de la Premier League que sigue de cerca a Dereck Moncada
Honduras

Toda Honduras sorprendida con el equipo de la Premier League que sigue de cerca a Dereck Moncada

Con cambios: el giro en la Selección de Honduras que sorprende a todos previo al amistoso vs. Perú
Honduras

Con cambios: el giro en la Selección de Honduras que sorprende a todos previo al amistoso vs. Perú

Dereck Moncada impacta Sudamérica con un reconocimiento que pocos esperaban
Honduras

Dereck Moncada impacta Sudamérica con un reconocimiento que pocos esperaban

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo