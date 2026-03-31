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Toda Honduras sorprendida con el equipo de la Premier League que seguirá a Dereck Moncada ante Perú: “De cerca”

La presencia de Dereck Moncada en Europa está siendo aprovechada por ese club de la Premier League que estaría interesado en el catracho.

José Rodas

Por José Rodas

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Dereck Moncada junto a Luis Palmaprevio al amistoso ante Perú en Leganés, España. Foto: FFH.
Dereck Moncada junto a Luis Palmaprevio al amistoso ante Perú en Leganés, España. Foto: FFH.

La Selección de Honduras juega este martes 31 de marzo ante Perú en Leganés, España. La presencia del combinado catracho en Europa también está siendo aprovechada por un club de la Premier League.

Se trata del Wolverhampton, club de la primera división de Inglaterra que envió un scouteador para mirar de cerca el rendimiento de Dereck Moncada en el juego ante los sudamericanos.

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Dereck Moncada, actual jugador del Internacional de Bogotá, es el mejor legionario hondureño, por lo que es natural que diferentes clubes exploren el talento del hondureño viéndolo desde cerca.

El atacante hondureño pertenece al Necaxa de México y de acuerdo al sitio Transfermarkt, su costo en el mercado de fichajes es de 1.4 millones de dólares; aunque desde su entorno lo ponen por encima de los tres millones.

Con tan solo 18 años, también ha sido puesto entre los mejores delanteros Sub-21 de Sudamérica, según el Observatorio del Fútbol CIES.

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“En el duelo entre la Selección de Honduras y Perú, un scout del Wolverhampton Wanderes de la Premier League estará presente en Leganés siguiendo de cera a Dereck Moncada, quien empieza a despertar interés internacional”, escribió Legión Catracha en su cuenta de X.

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