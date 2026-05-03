Dereck Moncada cuenta todo de su salida de Olimpia y deja mensaje a Rafael Villeda: “Seguiría en Honduras”

Dereck Moncada se marchó de Olimpia siendo agente libre, pese a los esfuerzos del club por renovar su contrato con el objetivo de potenciarlo, según contó el propio futbolista en una reciente entrevista con el comunicador Joel Valeriano.

El jugador de 18 años contó que durante su paso con el club nunca alcanzó a tener un contrato con el primer equipo, ya que su vínculo era con Olimpia reservas, por lo qué él únicamente sumaba minutos Sub-20.

ver también Dereck Moncada revela el verdadero motivo por el que rechazó la Premier League por jugar en el Lugano de Suiza

“Con el primer equipo entrenaba con ellos, pero yo no tenía contrato con ellos. Yo tenía contrato de reserva, pero entrenaba y jugaba con ellos, lo normal”, comenzó contando el nuevo jugador del Lugano de Suiza.

“Sí, yo no tenía contrato con el primer equipo. Yo solamente sumé minutos como Sub-20. La verdad es que sí tenía contrato, pero era con la reserva”, insistió.

¿Por qué no renovó?

Moncada contó que Olimpia presentó ofertas de renovación; sin embargo, el plan de él y su familia no era continuar en el equipo y tenían definido que era tomar una oportunidad en el extranjero.

En ese contexto, el futbolista explicó que si se tratara de lo económico, entonces su renovación con el club Merengue se hubiera concretado.

Publicidad

Publicidad

“Hubo ofertas de renovación, pero la idea de mi familia y mía no era seguir en el equipo. Era salir al extranjero, no sé a dónde exactamente, porque siempre estábamos buscando lo mejor deportivamente, no económicamente. Porque si nos hubiésemos ido por lo económico, creo que seguiríamos en Olimpia. Por eso, como familia, decidimos dar este paso hacia Colombia”, aseguró.

“Olimpia se comportó bien conmigo, ellos querían potenciarme un poco más. Incluso creo que dudaron antes de que yo viniera acá. Dudaron, pero cuando uno se siente preparado, se siente bien, sabe que puede hacer las cosas bien, vaya donde vaya”, amplió.

Publicidad

ver también Tres fichajes y renovó a Clinton Bennett: los refuerzos que Olimpia quiere concretar para el Apertura 2026 y sacudir el mercado en Honduras

El mensaje a Rafael Villeda

Al ser consultado sobre el presidente de Olimpia, Rafael Villeda, el jugador Dereck Moncada no dudó en expresar su agradecimiento con el club que le abrió las puertas en el fútbol de Honduras.

Publicidad

“Agradecimiento, porque creo que la dirigencia del equipo también jugó un rol importante conmigo y decidió dejarme en el equipo, porque creo que no es fácil decirle que no a una renovación con Olimpia. Entonces, por eso agradecimiento por todo”, sentenció.