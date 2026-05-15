Jorge Aparicio lanza dardo a Municipal en la previa de la final de ida del Clausura 2026

Xelajú MC ya está instalado en la ciudad capital para disputar el partido de ida de la Gran Final del Torneo Clausura 2026 frente a Municipal, compromiso que se jugará este sábado en el estadio Manuel Felipe Carrera, donde los súper chivos buscarán sacar un resultado positivo pensando en definir la serie en el Mario Camposeco.

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Uno de los futbolistas que tomó la palabra en la previa fue el experimentado volante Jorge Aparicio, quien aseguró que el plantel quetzalteco llega con confianza luego de los antecedentes que tuvo ante los rojos durante la fase de clasificación. El mediocampista considera que Xela tiene argumentos futbolísticos y personalidad para afrontar este tipo de encuentros de alta exigencia.

Aparicio lanza la presión a Municipal

Aparicio dejó claro que el ambiente en El Trébol podría terminar jugando en contra del conjunto escarlata debido a las finales perdidas recientemente. “En la fase de clasificación tuvimos buenos partidos ante ellos, talvez el resultado no se dio de visita, pero somos un equipo que sabe cómo jugar este tipo de partidos y ya se ha demostrado”, expresó el jugador súper chivo.

El mediocampista también habló sobre el peso emocional que tendrá Municipal frente a su afición. “Sabemos a la cancha a la que vamos, la presión que la afición ejercerá será a Municipal por los antecedentes de las dos finales perdidas de los torneos anteriores, si ellos no anotan en los primeros minutos la gente ya no nos presionará a nosotros, sin temor a equivocarme pasará al lado de ellos”, afirmó.

Para Aparicio, la clave del encuentro estará en la inteligencia táctica y el manejo emocional durante los 90 minutos. “Hay que ser inteligentes, jugar con todo eso que conlleva una gran final, esperamos hacer un buen partido y traernos un buen resultado, para manejar de gran manera el partido en casa”, concluyó el volante de los quetzaltecos.

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La serie entre Municipal y Xelajú MC arrancará mañana a las 18:00 horas en El Trébol, en un duelo que promete intensidad, estadio lleno y mucha tensión desde el pitazo inicial. Los súper chivos buscarán dar el primer golpe fuera de casa y llegar con ventaja al partido definitivo del próximo 23 de mayo en el estadio Mario Camposeco.

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