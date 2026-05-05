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Dereck Moncada revela el verdadero rostro de Pedro Troglio en Olimpia y lo que Edrick Menjívar le exigía en secreto

El hondureño Dereck Moncada ha hablado de cómo su paso por Olimpia le ayudó para hoy ser jugador del Lugano de Suiza.

José Rodas

Por José Rodas

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Dereck Moncada habló de los dos referentes en Olimpia.
Dereck Moncada habló de los dos referentes en Olimpia.

El paso de Dereck Moncada por Olimpia no fue solo una etapa de formación, sino una verdadera escuela de vida.

El joven delantero, que hoy busca brillar con luz propia, recordó cómo fue trabajar bajo la mirada del técnico más ganador en la historia reciente de los leones: Pedro Troglio.

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Moncada no oculta que la exigencia del estratega argentino fue el motor que lo obligó a evolucionar.

Pedro Troglio y Edrick Menjívar reciben mensaje de Dereck Moncada

Al ser consultado sobre la personalidad del DT, el atacante fue contundente: “Un profesor muy exigente que no le gustaba que anduviera caminando por el campo. Gracias a él cambié esa actitud y comencé a marcar, a correr… eso me lo inculcó y se lo agredezco. Él siempre quería lo mejor para mí”, dijo en una reciente entrevista.

Pero Troglio no fue el único que marcó el camino de Moncada. En un vestuario lleno de figuras, el joven encontró en los referentes del equipo un respaldo constante. El arquero Edrick Menjívar se convirtió en una de las voces que más influyó en su mentalidad, empujándolo a no conformarse con lo básico.

Sobre su relación con los excompañeros de vestuario, Moncada recordó con gratitud:”Cada uno de ellos hablaban conmigo, me decían que fuera humilde, que si lograba algo no me conformara, aprendí mucho de Menjívar. Me decía que no me relajara, que podía meter más goles, que le siguiera metiendo en el entrenamiento, lo tomé como un ejemplo. Es una persona que le tengo mucho cariño. Les agredezo mucho por ese paso que tuve por Olimpia“.

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Hoy, con esas enseñanzas aprendidas, Dereck Moncada demuestra que el talento sin esfuerzo no es suficiente para alcanzar haber fichado por el Lugano de Suiza tras su paso por el Inter Bogotá.

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