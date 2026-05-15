La Fesfut rechaza solicitud de Luis Ángel Firpo para enfrentar a Águila por las semifinales del Clausura 2026 de El Salvador

Los pamperos no tuvieron la respuesta esperada por parte de la Federación.

El ambiente previo al duelo entre Luis Ángel Firpo y Águila por la vuelta de las semifinales del fútbol salvadoreño se vio sacudido por una decisión tomada por el Comité de Licencias de la FESFUT, luego de rechazar oficialmente la solicitud presentada por el conjunto pampero para utilizar graderíos móviles y temporales en su estadio.

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La institución usuluteca buscaba ampliar la capacidad del escenario para el compromiso de este sábado 16 de mayo, tomando en cuenta la enorme expectativa generada por el clásico oriental. Sin embargo, la petición no recibió luz verde por parte de las autoridades federativas, lo que obligará al club a mantener únicamente el aforo oficialmente autorizado.

FESFUT rechaza los graderíos provisionales de Firpo

Según detalló el comunicado emitido por el Comité de Licencias de El Salvador, la solicitud presentada por Firpo carecía de información importante relacionada con la instalación de las estructuras temporales. Entre las observaciones señaladas se encontraban la falta de detalles sobre el lugar exacto de colocación, el horario del evento y hasta la identificación del rival para el encuentro programado.

Además, el cuadro pampero adjuntó una constancia de inspección emitida por la Alcaldía Municipal de Usulután Este, fechada el mismo 15 de mayo, documento en el que se indicaba que cualquier autorización dependería del cumplimiento de los requisitos establecidos por la Comisión de Protección Civil.

Firpo también presentó un Acta de Inspección de Riesgos elaborada por Protección Civil, en la que se enumeraron siete recomendaciones que debían ser corregidas antes de aprobar el uso de los graderíos temporales. Estas observaciones terminaron siendo determinantes para que el Comité de Licencias optara por negar el permiso solicitado.

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Como consecuencia de esta resolución, los graderíos móviles deberán ser retirados del estadio y el partido ante Águila se disputará únicamente con las localidades previamente autorizadas. La medida representa un duro golpe para Firpo, que esperaba contar con una mayor presencia de aficionados en uno de los encuentros más importantes de la temporada.

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