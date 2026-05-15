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Marathón vs. Olimpia EN VIVO: minuto a minuto que puede definir al primer finalista

EN DIRECTO| Olimpia visita al Marathón por la fecha 5 de las Triangulares del Clausura 2026. Hoy mismo se puede definir al primer finalista.

ARRANCA EL JUEGO EN EL MORAZÁN

Marathón y Olimpia ya están jugando en un estadio lleno. 

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Marathón en su calentamiento

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Los equipos calientan

Ambos equipos han saltado al Estadio Morazán para realizar sus respectivos calentamientos. En Olimpia no juega José Mario Pinto, en Marathón Messinniti.

Alineación de Olimpia

Edrick Menjívar
Kevin Guity
Clinton Bennett
Edwin Lobo
Elison Rivas
Agustín Mulet
Jorge Álvarez
Edwin Rodríguez
Michaell Chirinos
Jorge Benguché
Yustin Arboleda

Alineación de Marathón

Jonathan Rougier
Henry Figueroa 
Javier Rivera
Francisco Martínez
Isaac Castillo
Brian Farioli
Damin Ramírez
Alexy Vega
José Aguilera
Rubilio Castillo

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El ataque desde Olimpia a Marathón

“La verdad que primero sorprendido del cambio que él ha tenido. Tuvimos la oportunidad de trabajar con él en Olimpia en 2022 y me sorprende el cambio en su personalidad y de enfocar la presión”,manifestó el presidente del Olimpia, Rafael Villeda, sobre las palabras de Pablo Lavallén.

Real España pendiente

La Máquina necesita una victoria de Marathón para tener chance en el último partido de luchar por un boleto a la final. Si Olimpia gana o empata los de Jeaustin Campos quedan fuera.

Olimpia jugará de rojo esta noche

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Comienza a llegar la gente al estadio

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Olimpia muestra cómo está el Morazán

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Marathón busca revancha

El verdolaga perdió la ida 2-0, pero ahora con su gente quiere dar un paso gigante a final.

LO QUE NECESITAN

Si el Olimpia empata ante el Marathón, llegaría a siete unidades para permanecer como líder. Ese resultado eliminaría a Real España pero deja con posibilidades de clasificarse a los dirigidos por Pablo Lavallén.

Bienvenidos al minuto a minuto del Clásico

Marathón y Olimpia se enfrentan por la jornada 5 de las Triangulares.

La llegada de Olimpia al Morazán

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Los equipos ya saltaron a la cancha

Marathón y Olimpia saltaron al campo antes de tiempo para cantar el himno nacional de Honduras

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José Rodas

Por José Rodas

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Marathón recibe a Olimpia en la fecha 5 de las Triangulares.
© ChatGTPMarathón recibe a Olimpia en la fecha 5 de las Triangulares.

El torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional podría conocer a su primer gran finalista este viernes 15 de mayo. Los clubes Marathón y Olimpia se enfrentan en un duelo crucial por el liderato del Grupo A, una zona que actualmente dominan los “albos”.

El equipo dirigido por Eduardo Espinel llega con la obligación de ganar para asegurar matemáticamente su boleto a la finalísima. Sin embargo, el panorama no será sencillo: enfrente estará el aguerrido Olimpia de Pablo Lavallén, que busca un resultado positivo para estirar la pelea hasta la última jornada.

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Olimpia: Viene con el ánimo al tope tras vencer 3-2 al Real España de Jeaustin Campos. Los melenudos llegan decididos a defender su bicampeonato y consolidar su dominio en el fútbol hondureño.

Marathón: Llega con una ventaja física importante. Su último partido fue precisamente ante Olimpia el pasado 6 de mayo (donde cayeron 2-0), lo que les permitió tener ocho días de descanso para planificar este encuentro estratégico.

¿A qué hora juegan?

El balón comenzará a rodar a las 8:15 p.m. (hora de Honduras).

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¿Dónde se juega?

En el Estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula.

¿Dónde ver la transmisión?

En televisión y plataformas digitales a través del canal, sitio web y aplicación de Deportes TVC. El minuto a minuto en vivo estará disponible en el portal Fútbol Centroamérica.

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