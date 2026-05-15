Marathón vs. Olimpia EN VIVO: minuto a minuto que puede definir al primer finalista

El torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional podría conocer a su primer gran finalista este viernes 15 de mayo. Los clubes Marathón y Olimpia se enfrentan en un duelo crucial por el liderato del Grupo A, una zona que actualmente dominan los “albos”.
El equipo dirigido por Eduardo Espinel llega con la obligación de ganar para asegurar matemáticamente su boleto a la finalísima. Sin embargo, el panorama no será sencillo: enfrente estará el aguerrido Olimpia de Pablo Lavallén, que busca un resultado positivo para estirar la pelea hasta la última jornada.
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Olimpia: Viene con el ánimo al tope tras vencer 3-2 al Real España de Jeaustin Campos. Los melenudos llegan decididos a defender su bicampeonato y consolidar su dominio en el fútbol hondureño.
Marathón: Llega con una ventaja física importante. Su último partido fue precisamente ante Olimpia el pasado 6 de mayo (donde cayeron 2-0), lo que les permitió tener ocho días de descanso para planificar este encuentro estratégico.
¿A qué hora juegan?
El balón comenzará a rodar a las 8:15 p.m. (hora de Honduras).
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¿Dónde se juega?
En el Estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula.
¿Dónde ver la transmisión?
En televisión y plataformas digitales a través del canal, sitio web y aplicación de Deportes TVC. El minuto a minuto en vivo estará disponible en el portal Fútbol Centroamérica.