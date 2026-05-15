Olimpia deja el mensaje que más arde a Marathón antes de jugarse el pase a la final: “No somos el único”

Desde Olimpia le ha respondido a Marathón y el Clásico que puede definir al primer finalista se ha calentado.

La previa del clásico entre Olimpia y Marathón por la Liga Hondubet se llenó de tensión. Rafael Villeda, presidente del equipo albo, salió a responderle a Pablo Lavallén, técnico del Marathón. El entrenador argentino fue suspendido para el partido de esta noche tras criticar con dureza el arbitraje y el uso del sistema FVS (apoyo arbitral por video).

Villeda aseguró que en Olimpia están totalmente enfocados en sellar su pase a una nueva final del fútbol hondureño, restándole peso a la polémica, pero admitió que le extrañaron las palabras de Lavallén, a quien conoce bien desde 2022 cuando dirigió al León.

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“La verdad que primero sorprendido del cambio que él ha tenido. Tuvimos la oportunidad de trabajar con él en Olimpia en 2022 y me sorprende el cambio en su personalidad y de enfocar la presión”,manifestó el dirigente en una entrevista con TVC.

El directivo olimpista señaló que el estratega de Marathón habló sin saber realmente cómo funciona el FVS en la Liga Nacional, descartando cualquier tipo de trampa o manipulación.

“Televicentro lo único que hace es producir los partidos y la compañía Quality de España es la que decide cuáles son las cámaras que utilizan para que los árbitros tomen las decisiones finales. Quizás hubo desconocimiento de Lavallén y aligeró con eso que dio a conocer”, afirmó Villeda.

Ante los constantes comentarios de que los árbitros ayudan al Olimpia, Villeda defendió la historia y los éxitos del club, asegurando que los errores de los réferis afectan a todos por igual.

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La presión de ganar siempre: “Siempre a raíz de los éxitos constantes que tiene el club, tratan de tirarle al que está más arriba. Nosotros tenemos más campeonatos que todos los demás”, comentó.

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Errores para todos lados: “Los beneficiados de un día son los perjudicados en otro. Cuando hay errores a favor del club también se reconocen. No somos el único equipo al que le pasan estas situaciones”, sentenció.

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El partido se jugará esta noche a las 8:15 p.m. en el Estadio Morazán de San Pedro Sula. Villeda reconoció que el plantel viene cansado por el apretado calendario del torneo, pero confirmó que, salvo Emmanuel Hernández por lesión, el resto del equipo está al cien por ciento para buscar el boleto a la gran final.