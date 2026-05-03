Dereck Moncada revela el verdadero motivo por el que rechazó la Premier League por jugar en el Lugano de Suiza

El futbolista Dereck Moncada rompió el silencio y reveló que tuvo ofertas de la Premier League; sin embargo, él y su familia se han inclinado por el bien deportivo de su carrera y no por lo económico.

El habilidoso atacante comentó que aunque tiene ofertas de grandes clubes, su idea es seguir aprendiendo y creciendo como futbolista, priorizando su formación antes de dar el gran salto.

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“Ofertas hay, pero como siempre lo he dicho, no nos movemos por lo económico, sino que por lo deportivo. Incluso hay opciones de Premier League y todo eso, pero siempre con mi familia buscamos lo mejor deportivamente”, comenzó contando Moncada.

En la entrevista con Joel Valeriano, el jugador de la Selección de Honduras consideró que su salto al fútbol de Suiza con el Lugano es solo un paso corto previo a una liga top 5 en Europa.

“Este es un pequeño salto que podríamos dar para poder llegar a las grandes ligas. Creo que puedo llegar a aprender mucho más; sé que todavía puedo demostrar muchas cosas”, aseguró.

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“Es un paso más corto, puedo dar uno más largo, pero no voy a jugar, voy a estar entrenando, jugando con las categorías menores, prefiero ir a un equipo donde me dé la oportunidad de aprender y que ese equipo me dé la pauta para ir a uno más grande, puede ser top 5, para mí es mejor dar un paso corto Tengo las ganas de aprender y seguir creciendo”, cerró Moncada.

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