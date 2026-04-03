Ter Stegen y Radamel Falcao invierten en Honduras: el millonario negocio que atrae a las estrellas del fútbol mundial

Honduras es conocido por su gran riqueza cultural y por ser uno de los países que produce café de alta calidad; grano que lo posiciona como uno de los mayores exportadores del mundo.

El negocio ha llamado tanto la atención que incluso, el guardameta alemán Marc André Ter Stegen es uno de los inversores en la exportación del café hondureño.

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Ter Stegen ha manifestado en diversas ocasiones su pasión por el café de especialidad. Foto: El Nacional.

En el listado de estrellas mundiales también está Radamel Falcao, el delantero colombiano forma parte del mismo grupo inversor junto al arquero del Girona.

El negocio, que lleva por nombre Café de Finca, lleva el grano a Europa para que sus clientes puedan degustar de un grano de alta calidad.

“Radamel ha encontrado su origen en Honduras. La Finca Cielito Lindo. Un cafetal a 1,650 metros de altitud donde el finquero Benjamín Paz produce un café muy balamceado. En boca resulta un café dulce con toques a chocolate con leche“, dice parte del sitio web.

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Radamel Falcao es uno de los grandes inversionistas en Café de Finca. Foto: Café de Finca.

El café Cielito Lindo es producido en el Valle del Cielito, región ubicada en Peña Blanca, cerca del Lago de Yojoa y el Parque Nacional de Santa Bárbara.

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El café “Cielito Lindo” tiene un costo de 12.90 euros los 250 gramos, es decir casi unos 400 lempiras. Un kilogramo tiene un costo de 48 euros, unos 1,500 lempiras. Foto: Café de Finca.

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En Café de Finca podrán encontrar el grano llevado desde Santa Bárbara en diferentes presentaciones: el café San José, La Perla o El nacimiento son las opciones hondureñas a elegir.

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Otro tipo de café hondureño

El sitio precisa que el costo por 250 gramos del café hondureño es de 14.5 euros (unos 443 lempiras). Aunque también está en presentaciones de un kilo, cuyo costo es de 54 euros, es decir unos 1,650 lempiras.

En el negocio, los futbolistas también promueven café de especialidad de Colombia, Brasil, Etiopía y Kenia.

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