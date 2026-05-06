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“La operación se cerró”: Dereck Moncada viaja a Europa a firmar su millonario contrato con una cláusula especial

Dereck Moncada se olvida de forma definitva del Inter de Bogotá y viaja a Suiza para firmar con el FC Lugano.

José Rodas

Por José Rodas

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Dereck Moncada viaja a Suiza para firmar todo con FC Lugano.
© GeminiDereck Moncada viaja a Suiza para firmar todo con FC Lugano.

El mercado de fichajes vuelve a dar una nueva informació al fútbol de Honduras. Según ha confirmado el periodista César Luis Merlo, el joven delantero Dereck Moncada tiene todo listo para comenzar su aventura en el fútbol europeo.

El atacante viaja esta misma noche con destino a Suiza para unirse a las filas del FC Lugano, tras llegar a un acuerdo con el Necaxa de México por el traspaso del catracho.

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La operació es una de las más destacadas para un jugador de su edad, cerrándose en un total de 3.5 millones de dólares, a los que se podrían sumar otros 500 mil de una cláusula especial si el jugador cumple ciertos objetivos deportivos en su nuevo equipo.

Moncada, de apenas 18 años, tiene una agenda apretada a su llegada: primero deberá superar los exámenes médicos de rigor y, una vez aprobado, firmará un contrato a largo plazo que lo unirá al club suizo hasta junio de 2031.

El camino de Moncada hacia el Viejo Continente ha sido corto,pero productivo. Su formación profesional comenzó en el Olimpia de Honduras, donde destacó rápidamente.

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Su gran talento llamó la atención del Necaxa de México, club que adquirió su ficha de forma definitiva en diciembre de 2025. Como parte de un plan para que ganara experiencia, los “Rayos” decidieron enviarlo a préstamo al Internacional de Bogotá, en Colombia, equipo que también es propiedad del grupo dueño del Necaxa.

Durante su paso por el fútbol colombiano a inicios de 2026, Moncada no defraudó. Se convirtió en una de las figuras del Inter Bogotá, anotando goles importantes y demostrando que estaba listo para un reto mayor.

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Ahora, sin siquiera haber debutado oficialmente con la camiseta del Necaxa en la Liga MX, el club mexicano ha decidido aprovechar el gran interés que despertó en Europa para venderlo al Lugano, asegurando un futuro prometedor para el joven delantero en una de las ligas que sirve como trampolín para las grandes potencias del fútbol mundial.

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