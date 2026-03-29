Mientras André Carrillo gana $1.4 millones como estandarte de Perú, este es el salario de Luis Palma y Kervin Arriaga como figuras de Honduras

Honduras y Perú se miden el próximo martes 31 de marzo en el estadio Ontime Butarque en Leganés, España. El enfrentamiento amistoso deja detalles que va más allá de los terrenos de juego.

Entre ellos están los salarios de los futbolistas, que siempre dan de qué hablar considerando las ligas y los clubes en los que juegan las figuras de ambas selecciones.

Para el caso de Perú, André Carrillo es una de las máximas figuras que presenta el entrenador Mano Menezes, quien cayó 2-0 ante Senegal en su debut en el banquillo de los sudamericanos.

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Carrillo, de 33 años, juega actualmente en el Corinthians de la primera división de Brasil, donde percibe un salario de 162 mil dólares al mes, cuyo monto anual ronda los 1.440 millones de dólares, considerando los impuestos, según el periodista brasileño Samir Carvalho.

La diferencia con Kervin Arriaga y Luis Palma

Mientras tanto, el mediocampista del Levante, Kervin Arriaga recibe un salario de anual de 1.48 millones de dólares al año, según el sitio Capology, especializado en proporcionar salario y masa salarial de los clubes en Europa.

Capology precisa que, el salario semanal de Arriaga ronda los 28 mil dólares; aunque no consideran los impuestos que el catracho paga en España, por lo que esa cifra podría ser menor.

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Entre tanto, el salario de Luis Palma en el Lech Poznán es el mismo al que recibía en Grecia con el Olympiacos, es decir, unos 711 mil 265 dólares al año, según el periodista Giannis Chorianopoulos.

Cabe señalar que Luis Palma está en condición de préstamo por el Celtic, por lo que su salario está definido desde que fichó por el club escocés.