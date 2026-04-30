“Yo lo ficharía ya”: la leyenda que exige la compra de Luis Palma y la tajante respuesta del hondureño

El futuro de Luis Palma está en boca de todos en Polonia. Tras una temporada brillante con el Lech Poznan, la leyenda del club, Piotr Reiss, ha alzado la voz para pedir a la directiva que hagan un esfuerzo económico y fichen al hondureño de forma definitiva.

Palma, que actualmente juega cedido por el Celtic, se ha convertido en la pieza clave del ataque polaco. Sus números hablan por sí solos: 9 goles y 9 asistencias que han impulsado al equipo en la liga. Sin embargo, su continuidad no es sencilla, ya que el club tendría que pagar 4 millones de euros (una cifra récord para ellos) para quedárselo.

ver también Giro inesperado: Yostin Obando firmaría por el equipo menos pensado en Honduras y sorprende a Motagua

Leyenda del Lech Poznan pide que fichen a Luis Palma

Para Piotr Reiss, exdelantero e ídolo de la afición, no hay dudas. Aunque admite que Palma puede ser algo irregular, asegura que su talento es superior al resto.

“Como defensa, me daría miedo enfrentarme a él. Juega mucho el uno contra uno y marca la diferencia”, afirmó Reiss en declaraciones para Football Lodge.

Durante sus diferentes etapas en el club, el delantero polaco marcó un total de 127 goles en 376 partidos oficiales, consolidándose como uno de los máximos referentes de la institución

Además, el exjugador ve la operación como una inversión: “Si rinde en Europa, se podría vender por mucho más de lo que cuesta ahora”.Es un jugador de calidad. Marca la diferencia. Juega mucho uno contra uno, puede aportar mucho. Yo lo ficharía ya”.

Publicidad

Publicidad

Por su parte, el “Bicho” hondureño mantiene los pies en el suelo. A pesar de haber perdido la titularidad en los últimos encuentros, el extremo se muestra comprometido y con ganas de echar raíces en Polonia.

ver también “Ni con Mourinho”: la cruda advertencia de Noel Valladares a José Francisco Molina sobre Honduras de cara al Mundial 2030

“Espero quedarme en el Lech por mucho tiempo, pero no es solo mi decisión. Trabajo duro para recuperar mi puesto y siempre pienso en el bien del equipo”, declaró Palma recientemente, dejando la pelota en el tejado de los directivos.

Publicidad

Ahora, la gran pregunta en Poznan es si el club romperá su alcancía para asegurar que el talento centroamericano no regrese a Escocia.