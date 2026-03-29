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Cambio de horario para el amistoso Honduras vs. Perú: a qué hora y dónde ver el debut de José Francisco Molina

José Francisco Molina debuta al mando de la Selección de Honduras enfrentando a Perú. Estos son los detalles.

José Rodas

Por José Rodas

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La Selección de Honduras ha visto cómo se cambió el horario de su partido ante Perú.
© GeminiLa Selección de Honduras ha visto cómo se cambió el horario de su partido ante Perú.

Cada vez está más cerca el estreno de José Francisco Molina como director técnico de la Selección de Honduras.

Su primer partido será ante Perú, una escuadra que ya participó en esta fecha FIFA y que cayó derrotada 2-0 por la actual campeona de la Copa África, Senegal.

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Honduras vs. Perú: ¿a qué hora y cuándo juegan?

Honduras y Perú se enfrentan este martes 31 de marzo a las 12:00 del mediodía (originalmente iba a jugarse a las 1:00 del mediodía, pero el horario se modificó debido al cambio estacional en España).

“El cambio de hora es una medida que se realiza dos veces al año, con el objetivo principal de ajustar la jornada laboral a las horas de luz disponibles durante el día. De esta manera, se aprovecha más la luz solar y se reduce el gasto de energía. En definitiva, el objetivo es optimizar el uso de la luz solar y ahorrar energía, para lo cual se adelantan o atrasan los relojes, adaptándolos al horario de verano o de invierno”, explica Diario AS.

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Honduras vs. Perú: ¿dónde ver EN VIVO?

En Honduras, la transmisión estará a cargo de Telecadena, Deportes TVC, HRN y Canal 8 (este último, canal del gobierno).

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En Perú, será transmitido por América TV (canal 4), ATV (canal 9) y Movistar Deportes.

En EE. UU., la transmisión se podrá ver por el canal Deportes TVC de paga y también por la plataforma de streaming Fubo TV.

La Selección de Honduras ha entrenado toda la semana en Segovia, y José Francisco Molina ha tenido la oportunidad de conocer a los jugadores con los que contará. Para muchos, el partido del martes será una gran prueba.

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