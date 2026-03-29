Cambio de horario para el amistoso Honduras vs. Perú: a qué hora y dónde ver el debut de José Francisco Molina

Cada vez está más cerca el estreno de José Francisco Molina como director técnico de la Selección de Honduras.

Su primer partido será ante Perú, una escuadra que ya participó en esta fecha FIFA y que cayó derrotada 2-0 por la actual campeona de la Copa África, Senegal.

ver también “Nos vienen a vender humo”: mundialista con Honduras destroza a Francis Hernández y lo compara con Ronald González en Costa Rica

Tras la eliminación de Honduras de las clasificatorias para el Mundial 2026 bajo el mando de Reinaldo Rueda, la Bicolor busca superar ese fracaso y comenzar un nuevo proceso de buena forma bajo el mando de José Francisco Molina

Honduras vs. Perú: ¿a qué hora y cuándo juegan?

Honduras y Perú se enfrentan este martes 31 de marzo a las 12:00 del mediodía (originalmente iba a jugarse a las 1:00 del mediodía, pero el horario se modificó debido al cambio estacional en España).

“El cambio de hora es una medida que se realiza dos veces al año, con el objetivo principal de ajustar la jornada laboral a las horas de luz disponibles durante el día. De esta manera, se aprovecha más la luz solar y se reduce el gasto de energía. En definitiva, el objetivo es optimizar el uso de la luz solar y ahorrar energía, para lo cual se adelantan o atrasan los relojes, adaptándolos al horario de verano o de invierno”, explica Diario AS.

ver también Con bajas confirmadas: el sorpresivo 11 que prepara José Francisco Molina para el Honduras vs. Perú

Honduras vs. Perú: ¿dónde ver EN VIVO?

En Honduras, la transmisión estará a cargo de Telecadena, Deportes TVC, HRN y Canal 8 (este último, canal del gobierno).

Publicidad

Publicidad

En Perú, será transmitido por América TV (canal 4), ATV (canal 9) y Movistar Deportes.

En EE. UU., la transmisión se podrá ver por el canal Deportes TVC de paga y también por la plataforma de streaming Fubo TV.

La Selección de Honduras ha entrenado toda la semana en Segovia, y José Francisco Molina ha tenido la oportunidad de conocer a los jugadores con los que contará. Para muchos, el partido del martes será una gran prueba.