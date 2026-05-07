La última decisión que sacude a Luis Palma: el club que ya negocia su salida definitiva del Celtic

Luis Palma vuelve a entrar en escena tras la última información que llega desde Escocia sobre el club que lo quiere sacar del Celtic.

El futuro del extremo hondureño Luis Palma parece estar cada vez más lejos de Glasgow. Según informes recientes desde Escocia y Polonia, el Lech Poznan ha intensificado las conversaciones con el Celtic para intentar cerrar el fichaje permanente del jugador ahora que la temporada está por terminar.

Palma, quien llegó al fútbol polaco en calidad de cedido por una temporada, ha logrado recuperar su mejor nivel. Con 18 contribuciones de gol (9 tantos y 9 asistencias) este año, se ha convertido en una pieza clave para que el Lech Poznan pelee por el título de liga.

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Según el portal Gol24, las reuniones entre ambos clubes se han vuelto más frecuentes en los últimos días. El Celtic sabe que Palma no parece entrar en los planes futuros del equipo escocés, especialmente con el buen nivel mostrado por otros extremos como Hyunjun Yang y Daizen Maeda.

No obstante, al Celtic no le urge malvender. Reportes desde España sugieren que el Sevilla también tiene un ojo puesto en el “Bicho”, lo que podría darle al club escocés una ventaja en la negociación: o el Lech Poznan paga lo que se pide, o Palma podría terminar en una liga de mayor jerarquía.

Por ahora, el jugador ha manifestado que, aunque es feliz en Polonia, siempre estará dispuesto a una “segunda oportunidad” en Escocia si no se llega a un acuerdo. Lo que es seguro es que las próximas semanas serán decisivas para saber si Palma vuelve a vestir la camiseta de los Hoops o se queda definitivamente en Polonia.

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En resumen

La cláusula de compra: El Lech Poznan tiene una opción para quedarse con el hondureño por 4 millones de libras.

El obstáculo: Esa cifra es altísima para el club polaco, ya queduplicaría su récord histórico de traspasos.

La petición: El equipo de Polonia ha pedido repetidamente al Celtic que rebaje sus pretensiones económicas para poder ofrecerle a Palma un contrato a largo plazo.

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