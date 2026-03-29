Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Honduras

Perú lo sabe: el factor clave que inquieta a José Francisco Molina previo a su debut con la Selección de Honduras

La Selección de Honduras se enfrenta a Perú en Leganés y hay un detalle que no deja de lado José Francisco Molina previo a su debut.

José Rodas

Por José Rodas

Sigue a FCA en Google!
José Francisco Molina debutará como entrenador de Honduras el próximo 31 de marzo. Foto: FFH.
José Francisco Molina debutará como entrenador de Honduras el próximo 31 de marzo. Foto: FFH.

La Selección de Honduras se enfrentará por novena ocasión a su similar de Perú; todos los ocho encuentros anteriores también han sido en amistosos a nivel absoluto. Han pasado 14 años desde el último enfrentamiento entre ambos países.

El juego se llevará a cabo el martes 31 de marzo a la 1 de la tarde (hora de Honduras) en el estadio Ontime Butarque de Leganés en España.

Selección de Honduras sorprende con decisión poco común antes de enfrentar a Perú en España

ver también

Selección de Honduras sorprende con decisión poco común antes de enfrentar a Perú en España

La última vez que Honduras se enfrentó a los “incas” fue en 2012 en el Shell Energy Stadium en Houston, Texas; ese encuentro culminó con un empate 0-0.

La serie entre ambas selecciones es un detalle que tiene atento al DT de La H y que tendrá como objetivo poner el tercer triunfo para los catrachos.

José Francisco Molina buscará romper la serie que de momento se mantiene con dos triunfos para Honduras, dos para Perú y cuatro de ellos han terminado con el marcador igualado.

Cambio de horario para el amistoso Honduras vs. Perú: a qué hora y dónde ver el debut de José Francisco Molina

ver también

Cambio de horario para el amistoso Honduras vs. Perú: a qué hora y dónde ver el debut de José Francisco Molina

Cabe recordar que el último triunfo de Honduras ante Perú fue el 2-1 en 1994 con goles de Nicolás Suazo y Tyson Núñez. Percy Aguilar puso anotó para los sudamericanos.

Publicidad

La serie de Honduras vs. Perú

  • Perú 1-3 Honduras (amistoso, 1984).
  • Perú 1-1 Honduras (amistoso, 1993)
  • Honduras 2-1 Perú (amistoso, 1994)
  • Perú 0-0 Honduras (amistoso, 1999)
  • Honduras 3-5 Perú (amistoso, 2000)
  • Honduras 0-0 Perú (amistoso, 2001)
  • Honduras 1-2 Perú (amistoso, 2009)
  • Honduras 0-0 Perú (amistoso, 2012)

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Selección de Honduras sorprende con decisión poco común antes de enfrentar a Perú en España
Honduras

Selección de Honduras sorprende con decisión poco común antes de enfrentar a Perú en España

Cambio de horario para el amistoso Honduras vs. Perú: a qué hora y dónde ver el debut de José Molina
Honduras

Cambio de horario para el amistoso Honduras vs. Perú: a qué hora y dónde ver el debut de José Molina

En Honduras destrozan a Francis Hernández y lo compara con Ronald González en Costa Rica
Honduras

En Honduras destrozan a Francis Hernández y lo compara con Ronald González en Costa Rica

Con bajas confirmadas: el sorpresivo 11 que prepara José Francisco Molina para el Honduras vs. Perú
Honduras

Con bajas confirmadas: el sorpresivo 11 que prepara José Francisco Molina para el Honduras vs. Perú

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo