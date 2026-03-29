Perú lo sabe: el factor clave que inquieta a José Francisco Molina previo a su debut con la Selección de Honduras

La Selección de Honduras se enfrentará por novena ocasión a su similar de Perú; todos los ocho encuentros anteriores también han sido en amistosos a nivel absoluto. Han pasado 14 años desde el último enfrentamiento entre ambos países.

El juego se llevará a cabo el martes 31 de marzo a la 1 de la tarde (hora de Honduras) en el estadio Ontime Butarque de Leganés en España.

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La última vez que Honduras se enfrentó a los “incas” fue en 2012 en el Shell Energy Stadium en Houston, Texas; ese encuentro culminó con un empate 0-0.

La serie entre ambas selecciones es un detalle que tiene atento al DT de La H y que tendrá como objetivo poner el tercer triunfo para los catrachos.

José Francisco Molina buscará romper la serie que de momento se mantiene con dos triunfos para Honduras, dos para Perú y cuatro de ellos han terminado con el marcador igualado.

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Cabe recordar que el último triunfo de Honduras ante Perú fue el 2-1 en 1994 con goles de Nicolás Suazo y Tyson Núñez. Percy Aguilar puso anotó para los sudamericanos.

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La serie de Honduras vs. Perú