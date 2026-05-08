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Alajuelense mira hacia Europa: otro DT extranjero compite con José Saturnino Cardozo para suceder a Machillo Ramírez

José Saturnino Cardozo no es el único candidato extranjero que maneja la directiva de Alajuelense para reemplazar a Machillo Ramírez.

Geronimo Heller

Por Geronimo Heller

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El nuevo DT de Alajuelense será extranjero.
© Gemini.El nuevo DT de Alajuelense será extranjero.

Mientras el Torneo Clausura 2026 entra en su etapa más caliente, la directiva de Liga Deportiva Alajuelense trabaja arduamente para encontrar al heredero de Óscar Ramírez.

Si bien el nombre de José Saturnino Cardozo es el que hoy suena con más fuerza en Alajuela, su llegada al Morera Soto podría haber quedado sujeta a lo que suceda este domingo en Tibás.

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El Municipal Liberia que dirige ex delantero paraguayo se juega la vida ante Saprissa en la vuelta de las semifinales. Como la Liga no quiere estirar más la espera para presentar a su nuevo líder, un hipotético avance de los “Coyotes” a la final podría dejar a Cardozo prácticamente fuera de carrera por una cuestión de tiempos.

Alajuelense apunta al Viejo Continente

Según reveló el periodista Daniel Murillo para ESPN Centroamérica, si el equipo pampero clasifica a la final, la Liga activará de inmediato su Plan B o C, los cuales también apuntan al mercado de técnicos extranjeros.

Murillo aseguró que las alternativas se dividen entre un estratega sudamericano y uno español. En el caso del primero, el nombre del uruguayo Diego Alonso sonó fuerte en el entorno rojinegro durante las últimas horas, pero el director deportivo Carlos Vela no tardó en aclarar el panorama: el ex DT del Sevilla está fuera del alcance económico de la institución.

Descartado el charrúa, la mirada de los manudos se centra en un técnico español que, según la información del periodista, “está en la segunda división del fútbol europeo”.

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¿Quién es el tapado de Carlos Vela?

Si bien el perfil de Albert Rudé cumple con estos requisitos (es español, viene de dirigir al Kolding IF de la segunda división de Dinamarca y además conoce a Carlos Vela de su etapa en Monterrey), su pasado en Alajuelense le juega en contra.

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El recuerdo de los campeonatos perdidos ante Saprissa y Cartaginés, donde la Liga era favorita, hacen que la posibilidad de un retorno parezca muy lejana. Por ahora, el nombre del “tapado” de la directiva eriza se mantiene en secreto.

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En síntesis

  • Si Liberia queda eliminado el domingo, Cardozo será el elegido; si avanza a la final, Alajuelense buscará un técnico extranjero de forma inmediata.
  • El director deportivo Carlos Vela confirmó que la opción de Diego Alonso es inalcanzable para el presupuesto de la Liga.
  • El Plan B apunta a un entrenador español que hoy milita en una segunda división de Europa.

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