Rolando Fonseca fulmina a Machillo Ramírez y asegura que José Saturnino Cardozo resolverá su peor error en Alajuelense: “Se lo firmo”

Rolando Fonseca señaló que la llegada de José Saturnino Cardozo es necesaria para que Alajuelense deje de perder millones de dólares.

La búsqueda del nuevo entrenador de Liga Deportiva Alajuelense está dejando mucha tela para cortar, y ahora fue Rolando Fonseca quien alzó la voz para analizar la salida de Óscar Ramírez, así como el posible arribo de José Saturnino Cardozo.

Durante su participación en el programa Convocados, junto al periodista José Pablo Alfaro, el histórico ex delantero se mostró a favor de la llegada del paraguayo y dejó en evidencia lo que, a su criterio, fue la gran falla del reciente ciclo de “Machillo”: haber ignorado el talento joven de la institución.

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Machillo Ramírez queda expuesto

Para el “Principito”, el interés de la directiva rojinegra en Cardozo tiene como objetivo el desarrollo de los jugadores que se formaron en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) y que en el último ciclo estuvieron al margen del primer equipo.

“En Liberia Cardozo trabajó con niños, con muchachos jóvenes. ¿Por qué lo busca la Liga? Porque tiene un pocotón de material humano en ligas menores que nadie le ha vuelto a dar la vista y decir ‘vengan, arriesguemos’“, disparó Fonseca, dando a entender que faltó valentía en el banquillo manudo para darle espacio a la cantera.

“Se lo adelanto y se lo firmo”

Según la visión del ex futbolista, el CAR ya cumplió su función formativa y ahora la pieza faltante es un entrenador que valide esa inversión poniéndolos a jugar en la máxima categoría.

“Se lo adelanto y se lo firmo: en los próximos 5 años el CAR está facturando fácil 15, 20 millones de dólares, si se arriesgan a eso (traer a Cardozo)”, aventuró Fonseca.

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“¿Por qué? Porque usted lo que necesita es dar el paso. Que un técnico se atreva y los ponga, porque esos jugadores ya están preparados, para eso está el CAR: para prepararlos, para decirles ya están para dar el salto. Dan el salto y aquí los consolidás. El valor de uno pasó a ser 8, pasó a ser 10, y estos jugadores si dan el salto van a ser los cotizados“, explicó.

En síntesis

Fonseca afirmó que en la Liga hay un “pocotón” de talento joven que nadie ha querido ver ni poner a jugar.

Destacó que el interés por el paraguayo nace de su experiencia formando juveniles, perfil necesario para que el club se atreva a “arriesgar” con los chicos.

Según Fonseca, si el próximo DT consolida a los canteranos, el CAR podría facturar hasta 20 millones de dólares en ventas durante los próximos cinco años.