Luis Palma pone en alto a Honduras con histórico logro que está a punto de alcanzar en Europa

Luis Palma está cerca de sumar un nuevo título de liga, pero ahora en la primera división de Polonia, liga en la que el Lech Poznan marcha líder con 55 unidades; seis más que su máximo perseguidor a falta de solo tres jornadas.

De coronarse campeón, este sería el tercer título de liga consecutivo que gana el “Bicho” en tres países diferentes; un hecho histrórico que lo destaca como uno de los mejores legionarios de Honduras.

ver también Hondureño Alessandro Mejía se luce con el FC Barcelona: el detalle que lo pone en el radar de Francis Hernández

Los títulos de Palma en Europa

Conviene recordar que, Luis Palma con el Celtic se coronó campeón de la Scottish Premiership en la temporada 2023-2024; posteriormente ganó la liga de Grecia con el Olympiacos en 2025 y ahora conquistaría un nuevo título de liga en Polonia.

De concretarse, este sería el sexto título del catracho en Europa, ya que también ganó la copa y la copa de la liga en Escocia; además de la copa que tambien levantó en Grecia.

El futuro de Luis Palma

ver también La verdad sobre la situación de Marcelo Santos en Motagua y sus supuestas negociaciones con Olimpia

El préstamo de Luis Palma con el Lech Poznan vence en junio de 2026 y de momento su futuro sigue en el aire. Lo cierto es que, el catracho ha tenido una destacada temporada en Polonia logrando sumar siete goles y cinco asistencias en 28 apariciones, 15 como titular.

Tweet placeholder

Publicidad