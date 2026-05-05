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Luis Palma pone en alto a Honduras con histórico logro que está a punto de alcanzar en Europa

El extremo hondureño podría alcanzar un hecho histórico en Polonia que lo coloca como uno de los mejores centroamericanos en Europa de esta temporada.

José Rodas

Por José Rodas

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Luis Palma ejecutando un tiro de esquina en un juego del Lech Pozan en Polonia. Foto: luispalma10_.
Luis Palma ejecutando un tiro de esquina en un juego del Lech Pozan en Polonia. Foto: luispalma10_.

Luis Palma está cerca de sumar un nuevo título de liga, pero ahora en la primera división de Polonia, liga en la que el Lech Poznan marcha líder con 55 unidades; seis más que su máximo perseguidor a falta de solo tres jornadas.

De coronarse campeón, este sería el tercer título de liga consecutivo que gana el “Bicho” en tres países diferentes; un hecho histrórico que lo destaca como uno de los mejores legionarios de Honduras.

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Los títulos de Palma en Europa

Conviene recordar que, Luis Palma con el Celtic se coronó campeón de la Scottish Premiership en la temporada 2023-2024; posteriormente ganó la liga de Grecia con el Olympiacos en 2025 y ahora conquistaría un nuevo título de liga en Polonia.

De concretarse, este sería el sexto título del catracho en Europa, ya que también ganó la copa y la copa de la liga en Escocia; además de la copa que tambien levantó en Grecia.

El futuro de Luis Palma

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El préstamo de Luis Palma con el Lech Poznan vence en junio de 2026 y de momento su futuro sigue en el aire. Lo cierto es que, el catracho ha tenido una destacada temporada en Polonia logrando sumar siete goles y cinco asistencias en 28 apariciones, 15 como titular.

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