Motagua vs. Olancho FC EN VIVO: minuto a minuto de la fecha 3 de las Triangulares -Grupo B

16:00hs Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Motagua y Olancho FC.

Olancho FC llega obligado a sumar para mantener vivas sus aspiraciones de clasificar a la gran final.

16:30hs Así está la tabla antes del inicio de la jornada 3

En el empate 1-1 contra Génesis Policía, Motagua ha quedado en deuda con su afición

EN DIRECTO| Motagua se está enfrentando a Olancho FC en la jornada 3 de las Triangulares en el Clausura 2026.

Este sábado 9 de mayo, Motagua y Olancho FC se enfrentan en un partido clave por el Grupo B de la Liga Hondubet. Los azules necesitan ganar tras su empate inicial contra Génesis, mientras que los “Potros” buscan salir del último lugar de la tabla.

El equipo capitalino llega con la obligación de sumar tres puntos frente a su afición para tomar el liderato de la triangular. Por su parte, el conjunto olanchano sabe que una derrota los dejaría prácticamente sin opciones de avanzar en el torneo Clausura.

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Se espera un ambiente de mucha tensión y entrega en el cierre de esta primera vuelta de la fase final. Los estrategas de ambos clubes han preparado sus mejores alineaciones para este duelo que promete muchas emociones desde el primer minuto de juego.

¿A qué hora juegan Motagua vs. Olancho FC?

El encuentro se disputará hoy sábado 9 de mayo en el estadio Nacional de Tegucigalpa y dará inicio a las 6:00 de la noche.

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Canal para ver el Motagua vs. Olancho FC

Este partido será transmitido a través del canal Deportes TVC, también en su app y sitio web. Además, podrás seguir el minuto a minuto en Fútbol Centroamérica.