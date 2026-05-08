Kevin Jiménez adelanta la decisión de Ronald Matarrita sobre su futuro tras seis temporadas en Alajuelense: “Histórico”

Mientras algunos hablaban de que Ronald Matarrita podría marcharse al exterior, Kevin Jiménez adelantó cuál será la decisión del defensa de Alajuelense.

El futuro de Ronald Matarrita empezó a aclararse en Liga Deportiva Alajuelense justo en medio de uno de los momentos más turbulentos que vive la institución. Mientras el club todavía busca entrenador tras la salida de Óscar Ramírez y analiza una profunda reestructuración deportiva, apareció una noticia que ilusiona muchísimo a la afición manuda.

Durante las últimas semanas existió bastante incertidumbre alrededor del lateral izquierdo. El contrato de Matarrita finaliza en junio de este año y distintos rumores apuntaban a que el futbolista estaba evaluando seriamente ofertas del exterior para volver a probar suerte fuera de Costa Rica.

La posibilidad preocupaba especialmente en el entorno rojinegro porque el defensor terminó convirtiéndose en una de las piezas de mayor experiencia y jerarquía dentro del plantel. Además, Carlos Vela había empezado a dar pistas sobre el futuro del lateral.

¿Qué sucederá con Ronald Matarrita?

Sin embargo, la situación parece haber dado un giro importante en las últimas horas. El periodista Kevin Jiménez adelantó que las negociaciones entre el jugador y Alajuelense avanzan positivamente y que la renovación estaría muy cerca de concretarse.

“Ronald Matarrita está cerca de renovar su contrato con Alajuelense, están en eso y avanzando. Si todo sale bien, el histórico lateral renovará”, informó Jiménez, generando muchísimo alivio entre los aficionados manudos.

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La palabra “histórico” no es casual. Matarrita regresó al fútbol costarricense después de una extensa carrera internacional y rápidamente se transformó en uno de los referentes del equipo rojinegro tanto dentro como fuera de la cancha.

Además, en Alajuelense consideran que mantener futbolistas de experiencia será clave en este proceso de reconstrucción, especialmente después de un Clausura 2026 donde el equipo sufrió muchísimo en lo físico, futbolístico y también en el aspecto emocional.

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La continuidad del lateral también tendría peso para el nuevo entrenador que llegue al club. Más allá del nombre elegido, la dirigencia entiende que necesita sostener una base de jugadores experimentados capaces de ordenar al grupo en momentos complejos.

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Y aunque hubo sondeos desde el extranjero, todo indica que Matarrita priorizaría continuar en la Liga para seguir peleando títulos y consolidarse todavía más dentro de la historia reciente del club.

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En medio de tantas dudas, salidas y rumores alrededor del plantel manudo, la posible continuidad de Matarrita aparece como una de las pocas noticias positivas que recibe la afición rojinegra en las últimas semanas.

Datos Claves

Ronald Matarrita finaliza su contrato con Liga Deportiva Alajuelense en junio de este año.

finaliza su contrato con Liga Deportiva Alajuelense en junio de este año. Kevin Jiménez informó que la renovación del jugador con el club avanza positivamente.

informó que la renovación del jugador con el club avanza positivamente. Óscar Ramírez salió de Alajuelense, que busca entrenador tras sufrir en el Clausura 2026.

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